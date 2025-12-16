Articol publicitar

Din 2026, Art Safari se mută în cea mai efervescentă zonă a Bucureștiului, Amzei, și devine Art Safari New Museum

Publicat:

Brâncuși - expoziție-tribut, Mihai Eminescu dincolo de manuale, Nicolae Vermont și farmecul Belle Époque și Sergiu Celibidache

Art Safari New Museum (1) png

După 12 ani, 17 ediții găzduite în mai multe clădiri istorice ale Bucureștiului și peste 1 milion de vizitatori, Art Safari își schimbă adresa, începând cu anul 2026, în Piața Amzei din Capitală, într-un nou spațiu expozițional de cca. 4500 mp.

Brâncuși, Mihai Eminescu, Sergiu Celibidache, Felix Aftene, Pop Culture și Nicolae Vermont se numără printre headlinerii expozițiilor din 2026. Biletele pentru primul sezon, care debutează pe 26 martie, s-au pus deja în vânzare pe site-ul Art Safari, iar până pe 25 martie, este valabilă și o reducere de 50%.

Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari: „Piața George Enescu, Garajul Ciclop, Palatul Dacia-România, Galeriile Kretzulescu, Palatul Oscar Maugsch din Piața Universității, Victoria Tower pe Calea Victoriei. Toate aceste locuri în care am poposit în ultimii ani, pe care le-am deschis publicului și pe care le-am redat orașului prin artă, poartă în ele amintirea Art Safari. De la un pavilion de artă pop-up de 10 zile, ne-am transformat într-un muzeu al expozițiilor temporare, deschis tot timpul anului. Art Safari a organizat „expoziții imposibile” pentru România, demonstrând că publicul din țara noastră este un mare iubitor de artă.

Și pentru că Art Safari a crescut, ne mutăm din nou, începând cu 2026, în Piața Amzei din București, cu sprijinul Primăriei Sectorului 1. Din 26 martie 2026, orașul se poate bucura în această zonă efervescentă nu doar de cea mai bună cafea, pizza și înghețată, ci și de artă.”

George-Cristian Tuță, Primarul Sectorului 1 București: „Mutarea Art Safari în noul spațiu expozițional din Amzei este doar o parte din efortul administrativ din ultimul an de reconstrucție a comunităților creative, culturale și de business din Sectorul 1. Se alătură Hubului Creativ deGalben din clădirea de lângă, acțiunilor de revigorare a Căii Griviței sau Casei Petrescu. Pentru că știu că, în paralel cu eforturile de curățare și reparare a infrastructurii sectorului nostru, oamenii au nevoie și de cultură, de spații verzi și de activități de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos și educativ. Și mă bucur că partenerii privați ai administrației noastre locale ne vin în întâmpinare cu proiecte care contribuie la o viață mai frumoasă pentru oamenii din Sectorul 1”.

Programul expozițional din anul 2026, care va include două sezoane, marchează aniversarea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-o expoziție-tribut inspirată de o amplă cercetare a Doinei Lemny, completată de alte expoziții retrospective de anvergură dedicate pictorului saloanelor elegante, Nicolae Vermont, marelui poet Mihai Eminescu, uriașului dirijor care a fost Sergiu Celibidache, dar și culturii contemporane, începând cu Pop Culture. 

Art Safari New Museum (2) png

Programul primului sezon expozițional

În perioada 26 martie-19 iulie va avea loc primul sezon expozițional al anului 2026 care conectează patrimoniul și arta contemporană – picturi, sculpturi, instalații din colecții muzeale sau private, plus scenografii speciale.

Printre expozițiile importante ale acestui sezon se numără Vermont și farmecul Belle Époque (Pavilionul Muzeal) ce readuce în atenție o perioadă considerată de mulți drept cea mai frumoasă – ultima perioadă romantică – din istoria României, R:Eminescu. Poetul rațional (Pavilionul istoric) care îl prezintă pe marele poet dincolo de clișee, Felix Aftene. Jurnal (Pavilionul Contemporan), alături de Pavilionul Internațional și Pavilionul expozițiilor temporare.

Tururi ghidate, evenimente și un program educațional bogat

Expozițiile pot fi explorate și în cadrul tururilor ghidate dedicate studenților, seniorilor sau publicului larg. De asemenea, au loc și tururi speciale dedicate unor anumite expoziții. Odată cu noua ediție debutează și sezonul de evenimente speciale - Brunch at the Museum, The Art of Yoga, ateliere de artă - Art, Bubbles & Desserts, care îmbină arta cu momente de relaxare și experiențe memorabile. Mai multe detalii despre evenimente și bilete sunt disponibile pe artsafari.ro, la secțiunea Evenimente.

Art Safari anunță și extinderea zonei educaționale și continuarea celor peste 200 de colaborări deja începute cu școli și universități din toată țara. Programul pentru tineri oferă, de asemenea, oportunități de voluntariat, tarife speciale și reduceri la bilete pentru elevi și studenți, dar și evenimente și tururi dedicate școlilor/claselor, pentru ca fiecare vizită să devină o experiență memorabilă de învățare.

Despre Art Safari 

Art Safari, susținut de Lidl, George, Glo, Regina Maria, Porsche, Peroni, McDonald’s, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – considerat cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 18-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale, precum și cu colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu și expoziții de artă contemporană. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi metroul bucureștean. În cele 17 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.

