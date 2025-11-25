Ucrainenii lovesc un avion A-60 și mai multe obiective militare în Rusia. Dronele Bars și rachetele Neptun au lucrat în tandem

Forțele de Apărare ale Ucrainei au desfășurat, în noaptea de 25 noiembrie, una dintre cele mai complexe operațiuni combinate din ultimele luni. Țintele: infrastructură militară rusă aflată adânc în teritoriu, inclusiv un avion experimental A-60 și mai multe instalații critice pentru industria de război a Kremlinului.

Potrivit Statului Major ucrainean, atacul a fost coordonat între trupele de rachetiști, artileriști, Forțele pentru Operații Speciale, unitățile navale de rachete de coastă și componenta de drone. În premieră, Ucraina a folosit simultan drone reactive „Bars” și rachete de croazieră „Neptun” pentru a lovi mai multe obiective strategice.

În Tanganrog, regiunea Rostov, Ucraina a vizat două obiective considerate esențiale pentru efortul militar rus. Primul este fabrica de avionică „TANTK G.M. Beriev”, un centru unde rușii repară și modernizează aeronavele de avertizare timpurie A-50 și bombardierele strategice Tu-95MS. Tot aici se afla și un avion experimental A-60, platformă destinată testării unui laser aeropurtat – o capacitate de nivel strategic după cum se laudă rușii.

Imaginile și rapoartele locale indică explozii repetate și incendii extinse pe teritoriul fabricii, iar surse ucrainene afirmă că A-60 ar fi fost lovit direct.

Al doilea obiectiv din Tanganrog este „Atlant Aero”, producător din lanțul sistemului de drone rusești „Molnia”. Și această instalație a fost atinsă, potrivit informațiilor preliminare, ceea ce ar putea afecta producția de UAV-uri de atac folosite de Rusia pe front.

Operațiunea a continuat în sudul Rusiei, unde Forțele de Apărare au vizat infrastructura energetică pe care Moscova se bazează atât economic, cât și logistic. În Novorossiisk, Ucraina a lovit terminalul petrolier „Șeșaris”, unul dintre cele mai importante puncte de export pentru petrolul rusesc la Marea Neagră. Au fost avariate instalațiile prin care se încarcă și descarcă țițeiul în/din petroliere – dar și o ramură de lansare din sistemul antiaerian S-400.

În paralel, în Krasnodar, dronele și rachetele ucrainene au lovit rafinăria Tuapsinski, o altă piesă importantă în rețeaua energetică a Federației Ruse.

Evaluarea pagubelor este în curs, însă autoritățile ucrainene vorbesc despre „o serie de lovituri reușite asupra unor obiective strategice ale agresorului rus”. Statul Major subliniază că operațiunile comune ale tuturor structurilor de apărare „vor continua până la încetarea completă a agresiunii ruse împotriva Ucrainei”.