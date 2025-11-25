search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Război în Ucraina
Ucraina este de acord cu propunerea de pace, rămânând doar „detalii minore” de stabilit, spune un oficial american, însă Rusia nu a comentat deocamdată. 

Volodimir Zelenski și Donald Trump FOTO: EPA EFE
Volodimir Zelenski și Donald Trump FOTO: EPA EFE

Un oficial american a declarat pentru CBS News, marți, 25 noiembrie, că guvernul Ucrainei a „acceptat un acord de pace” intermediat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei care durează de aproape patru ani.

Oficialul american și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au spus că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, urmând ca detaliile să fie stabilite. Umerov și-a exprimat optimismul că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea călători la Washington înainte de sfârșitul lunii noiembrie pentru a finaliza un acord. CBS News a relatat în exclusivitate duminică faptul că oficiali americani și ucraineni discutaseră anterior despre o posibilă vizită în SUA a lui Zelenski în această săptămână.

„Ucrainenii au acceptat acordul de pace. Există câteva detalii minore care trebuie rezolvate, dar ei au acceptat un acord de pace.”, a declarat oficialul american pentru CBS News. 

Informația a venit în timp ce secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, se afla la Abu Dhabi pentru a se întâlni cu oficiali ruși, au declarat pentru CBS News doi oficiali americani și două surse diplomatice neautorizate să vorbească public. O a cincea sursă familiarizată cu discuțiile a confirmat, de asemenea, prezența lui Driscoll în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Nu a existat nicio reacție imediată din partea Rusiei cu privire la ceea ce s-a convenit la Abu Dhabi.

Ministrul de externe veteran Serghei Lavrov le-a spus reporterilor că, deși Rusia „apreciază poziția SUA, care își asumă inițiativa în rezolvarea conflictului ucrainean”, Moscova „acționează profesionist, fără să divulge informații înainte ca acordurile formale să fie finalizate… Rusia se așteaptă ca SUA să o informeze despre rezultatele consultărilor cu Ucraina și Europa în viitorul apropiat.”

Un oficial militar american aflat în Abu Dhabi a declarat pentru CBS News că Driscoll a petrecut ore întregi marți negociind cu reprezentanții ruși. 

„Rămânem foarte optimiști. Secretarul Driscoll este optimist. Sperăm să primim în curând un răspuns din partea rușilor. Lucrurile se mișcă rapid”, a spus acesta. 

Nu este clar cine mai face parte din delegația SUA aflată în Abu Dhabi. Un oficial american a declarat că o delegație ucraineană era, de asemenea, prezentă și a fost în contact cu Driscoll și echipa sa.

Secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, a scris într-o postare pe rețelele sociale, marți, că negociatorii țării au „ajuns la un înțeles comun asupra termenilor principali” ai unui acord discutat între oficiali americani, europeni și ucraineni la Geneva, în weekend.

„Contăm acum pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori. Așteptăm cu nerăbdare organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie pentru a finaliza ultimele etape și a încheia un acord cu președintele Trump”, a spus Umerov în postarea sa de marți de pe X.

Planul de pace al administrației Trump nu mai include o clauză care limitează dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene. 

Proiectul inițial prevedea reducerea armatei Kievului, care numără în prezent aproape 1 milion de oameni, la 600.000. Planul alternativ, pregătit de Ucraina și Europa, avea o limită de 800.000. În plus, a fost eliminată o clauză care acorda amnistie Rusiei pentru crimele de război.

