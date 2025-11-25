search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

SUA nu pot furniza arme Ucrainei pe termen nelimitat, transmite Casa Albă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Livrările de arme americane către Ucraina nu pot continua la nesfârșit, a declarat secretara de presă a Casei Albe Karoline Leavitt, într-un interviu pentru Fox News, relatează presa ucraineană.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Leavitt a subliniat că președintele SUA a investit mult timp și energie în căutarea unor modalități de rezolvare a conflictului și merită recunoaștere pentru eforturile sale. Obiectivul principal al SUA în eforturile sale de pace este de a opri vărsarea de sânge și de a pune capăt războiului.

Secretarul de presă al Casei Albe a menționat că, deși fostul președinte Donald Trump nu mai finanțează acest război cu banii contribuabililor americani, SUA continuă totuși să trimită sau să vândă cantități semnificative de arme Ucrainei prin mecanismele NATO.

„Nu putem face asta la nesfârșit. Iar președintele dorește ca acest război să se termine”, a spus Leavitt.

Ea a subliniat, totodată, că frustrarea președintelui SUA reflectă starea de spirit a publicului american, care urmărește îndeaproape conflictul.

Astfel, Washingtonul și-a reafirmat încă o dată angajamentul de a pune capăt războiului din Ucraina pe căi diplomatice.

Pe 23 noiembrie, în timp ce la Geneva aveau loc negocieri privind ultimul „plan de pace” al SUA, Trump a scris pe rețeaua sa de socializare Truth Social că oficialii ucraineni nu arată niciun fel de recunoștință pentru eforturile de pace ale Americii, amintește Ukrainska Pravda.

Conform unui sondaj realizat de Coaliția Vandenberg, doar 16% dintre alegătorii lui Trump sunt de acord cu poziția Rusiei conform căreia Ucraina ar trebui să facă concesii teritoriale suplimentare în schimbul păcii.

Pe de altă parte, 83% dintre respondenți doresc ca SUA să își mențină cel puțin angajamentele americane în Europa, inclusiv cele față de Ucraina și NATO, și doar 15% susțin oprirea completă a asistenței acordate Ucrainei.

Pe 18 noiembrie, Spania a anunțat un ajutor de 615 milioane de euro pentru Ucraina, care va fi utilizat atât pentru achiziționarea de arme, cât și pentru finanțarea sistemelor de apărare, amintește RBC Ucraina.

Totodată, Polonia va oferi 100 de milioane de dolari în ajutor militar și achiziționarea de arme de la SUA pentru Ucraina în cadrul inițiativei PURL a NATO.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat 
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Serele, solariile și silozurile, impozitate din 2026. Cum va fi stabilită valoarea impozitului
playtech.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul noului "OZN" din România
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
BURSELE copiilor se vor plăti mai DEVREME în decembrie. Când intră BANII pe card
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Vești proaste pentru toţi românii! BNR confirmă dezastrul
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol