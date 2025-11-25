SUA nu pot furniza arme Ucrainei pe termen nelimitat, transmite Casa Albă

Livrările de arme americane către Ucraina nu pot continua la nesfârșit, a declarat secretara de presă a Casei Albe Karoline Leavitt, într-un interviu pentru Fox News, relatează presa ucraineană.

Leavitt a subliniat că președintele SUA a investit mult timp și energie în căutarea unor modalități de rezolvare a conflictului și merită recunoaștere pentru eforturile sale. Obiectivul principal al SUA în eforturile sale de pace este de a opri vărsarea de sânge și de a pune capăt războiului.

Secretarul de presă al Casei Albe a menționat că, deși fostul președinte Donald Trump nu mai finanțează acest război cu banii contribuabililor americani, SUA continuă totuși să trimită sau să vândă cantități semnificative de arme Ucrainei prin mecanismele NATO.

„Nu putem face asta la nesfârșit. Iar președintele dorește ca acest război să se termine”, a spus Leavitt.

Ea a subliniat, totodată, că frustrarea președintelui SUA reflectă starea de spirit a publicului american, care urmărește îndeaproape conflictul.

Astfel, Washingtonul și-a reafirmat încă o dată angajamentul de a pune capăt războiului din Ucraina pe căi diplomatice.

Pe 23 noiembrie, în timp ce la Geneva aveau loc negocieri privind ultimul „plan de pace” al SUA, Trump a scris pe rețeaua sa de socializare Truth Social că oficialii ucraineni nu arată niciun fel de recunoștință pentru eforturile de pace ale Americii, amintește Ukrainska Pravda.

Conform unui sondaj realizat de Coaliția Vandenberg, doar 16% dintre alegătorii lui Trump sunt de acord cu poziția Rusiei conform căreia Ucraina ar trebui să facă concesii teritoriale suplimentare în schimbul păcii.

Pe de altă parte, 83% dintre respondenți doresc ca SUA să își mențină cel puțin angajamentele americane în Europa, inclusiv cele față de Ucraina și NATO, și doar 15% susțin oprirea completă a asistenței acordate Ucrainei.

Pe 18 noiembrie, Spania a anunțat un ajutor de 615 milioane de euro pentru Ucraina, care va fi utilizat atât pentru achiziționarea de arme, cât și pentru finanțarea sistemelor de apărare, amintește RBC Ucraina.

Totodată, Polonia va oferi 100 de milioane de dolari în ajutor militar și achiziționarea de arme de la SUA pentru Ucraina în cadrul inițiativei PURL a NATO.