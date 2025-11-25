Video Soldații ucraineni s-au filmat în centrul unui oraș despre care Putin a fost mințit de generalii săi că este „curățat”

Forțele Armate ale Ucrainei au respins informațiile transmise de generalii ruși către Vladimir Putin, conform cărora centrul orașului Kosteantînivka, în regiunea Donețk, ar fi fost „curățat” de militarii ucraineni.

Generalul de brigadă Oleksandr Bakulin, comandant al Corpului 19 Armată, a vizitat zona și a publicat un videoclip în care infirmă aceste afirmații.

„Generalii lui Putin i-au raportat șefului lor că deja curăță centrul Kosteantînivka. Cei care au fost aici înțeleg exact unde mă aflu. Situația este de așa natură încât fie eu însumi am respins ofensiva inamică, fie generalii ruși au mințit deschis. Nimeni nu curăță centrul Kostiantynivka. Da, este distrusă, dar este a noastră”, declarat Bakulin, potrivit focus.

Conform comenzii ucrainene, în ultimele 24 de ore, inamicul a efectuat 24 de atacuri în apropierea localităților Oleksandro-Shultyne, Ivanopillia, Kleban-Byka, Yablunivka, Pleshchiivka, Poltavka, precum și spre Kostiantinivka, Stepanivka și Sofiivka. Luptele în zonă rămân intense.

Pe 20 noiembrie, președintele rus Vladimir Putin a vizitat un post de comandă al grupului Zapad, unde a ascultat rapoartele conducerii militare ruse.

Șeful Statului Major General, Valeri Gerasimov, i-a comunicat liderului rus că trupele „avansează cu bătălii la Siversk și Kostiantinivka.”

Kosteantînivka reprezintă un nod strategic de transport și logistică. Pierderea orașului ar fi oferit Rusiei un cap de pod pentru o nouă ofensivă asupra aglomerației Sloviansk-Kramatorsk.

La 24 noiembrie, analiza liniilor de luptă arată că extremele periferice sudice ale orașului se află în zona gri, cu avansuri rusești limitate la 0,5–1,5 km în apropiere de Katerînivka și Șcerbâivka.

În dimineața zilei de 25 noiembrie, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat 24 de atacuri în această direcție, iar în apropiere de Pokrovsk s-au înregistrat 61 de atacuri.