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Armata Ucrainei se transformă total în 2026. Cum arată noua forță de elită care îmbină dronele cu trupele de asalt

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Război în Ucraina
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Ucraina trece printr-o reorganizare profundă a forțelor sale armate, transformând campania de atacuri la mare distanță într-o structură militară permanentă și integrată. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat crearea unui comandament dedicat loviturilor la distanță mare, concomitent cu înființarea noilor Forțe Întrunite de Reacție Rapidă. Această restructurare majoră a Armatei Ucrainene (ZSU) are ca scop consolidarea capacităților de atac în profunzime și eficientizarea operațiunilor de pe linia frontului.

Operatori de drone ucraineni/FOTO:X
Operatori de drone ucraineni/FOTO:X

În discursul său din seara zilei de 10 iulie, liderul de la Kiev a confirmat semnarea decretului prin care ia ființă noua structură responsabilă de coordonarea atacurilor la mare distanță, descriind-o ca pe un instrument de impact „global” asupra efortului de război al Federației Ruse. Potrivit președintelui, această entitate va concentra toate resursele disponibile pentru a reduce drastic capacitatea Moscovei de a mai susține agresiunea militară.

„Comandamentul trebuie să își concentreze 100% din resursele disponibile pentru a diminua în continuare potențialul de război al Rusiei”, a declarat Zelenski, subliniind că structura va fi condusă de „un comandant puternic și cu o vastă experiență”.

Instituționalizarea atacurilor în profunzime

Decizia Kievului vine în contextul în care Ucraina și-a extins masiv campania de lovituri cu rază medie și lungă de acțiune împotriva obiectivelor militare, logistice și energetice de pe teritoriul Rusiei și din regiunile ocupate. În ultimele luni, forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol, depozitelor de combustibil și muniție, centrelor de comandă și sistemelor de apărare aeriană rusești. De asemenea, au fost vizate rutele logistice maritime din Marea Azov.

Rolul strategic al noului comandament este crucial: să pună capăt competiției interne care exista până acum între diversele structuri implicate în atacurile pe teritoriul rus – Direcția Principală de Informații (GUR), Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Forțele de Sisteme Fără Pilot. Noua entitate va deține monopolul asupra strategiei și execuției acestor operațiuni speciale. Rămâne însă de clarificat modul exact în care acest comandament va coopera cu restul armatei și cui se va subordona direct, legislativul de la Kiev urmând să adopte de urgență cadrul legal necesar.

Simbioza dintre trupele de asalt și drone

Pe lângă structura de atac la distanță, Volodimir Zelenski a anunțat și operaționalizarea Forțelor Întrunite de Reacție Rapidă. Această nouă componentă a armatei este proiectată pentru a răspunde dinamic și flexibil evoluțiilor imprevizibile de pe câmpul de luptă.

Concret, noua forță va fuziona unitățile de asalt terestre cu brigăzile de artilerie și cele de sisteme fără pilot (drone), creând un nucleu tehnologizat, capabil de desfășurare ultra-rapidă. La conducerea acestei structuri a fost numit generalul Dmitro Voloșin, comandantul Corpului 8 de Asalt Aerian și deținător al titlului de „Erou al Ucrainei”. Surse din cadrul Forțelor de Apărare au salutat numirea lui Voloșin, acesta bucurându-se de o reputație impecabilă în rândul militarilor.

Reforme structurale pe fondul problemelor de personal

Aceste transformări radicale vin în contextul reformelor demarate în 2026, după mai bine de patru ani de război pe scară largă, perioadă în care Ucraina a fost nevoită să își adapteze constant tacticile pe baza lecțiilor învățate de pe front.

Totuși, reorganizarea nu vizează doar dotarea tehnică, ci și managementul intern. Președintele Zelenski a recunoscut deschis că în cadrul trupelor de asalt persistă „multe întrebări și probleme”, în special legate de tratamentul personalului și al recruților. Investigațiile recente derulate în unele unități au dus deja la deschiderea de dosare penale și audituri interne. Schimbările la nivel de comandă anunțate acum promit să abordeze direct aceste disfuncționalități, vizând îmbunătățirea condițiilor de instruire și a responsabilității manageriale în armată.

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