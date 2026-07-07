Schimbare majoră de strategie la Moscova. Rușii au trecut la tactica atacurilor selective. Sute de benzinării și rețeaua energetică, luate la țintă în plină caniculă

Forțele de ocupație ruse și-au modificat substanțial tactica de război în Ucraina, renunțând temporar la atacurile masive în favoarea unor lovituri selective, extrem de bine documentate. Concomitent, Kremlinul a declanșat o campanie agresivă împotriva infrastructurii civile din spatele frontului, lovind peste 100 de benzinării și profitând de vulnerabilitatea sistemului energetic pe timp de vară.

Anunțul a fost făcut de Serghei Beskrestnov, un cunoscut expert în radiotehnologie și consilier în cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, identificat după indicativul de front „Flash”. Potrivit acestuia, armata rusă nu mai lansează atacuri la întâmplare, ci urmează un protocol strict: alege ținte strategice, le analizează în mai multe etape de recunoaștere, studiază breșele din liniile de apărare antiaeriană ale Kievului și configurează rute complexe pentru drone, care evoluează la altitudini și viteze variabile pentru a induce în eroare radarele.

În plus, pentru atacurile din adâncimea teritoriului ucrainean, Moscova mizează tot mai mult pe dronele Shahed cu propulsie reactivă, după ce armata ucraineană reușise să intercepteze până la 96% din variantele clasice, cu motoare pe benzină. Totuși, dronele clasice nu au dispărut: aproximativ 200 de astfel de aparate coordonate prin modemuri radio de proximitate lovesc zilnic regiunile de frontieră, vizând noduri de transport și stații de alimentare. Mai mult, pe front a apărut o nouă versiune modernizată, „Geran Seeker”, dotată cu inteligență artificială pentru recunoașterea și blocarea automată a țintei, capabilă să își ducă misiunea la capăt chiar dacă pierde legătura cu operatorul uman.

Războiul combustibililor: Peste 100 de stații PECO, atacate într-o lună

Într-o încercare disperată de a provoca o criză de carburant, forțele ruse au atacat în ultima lună peste 100 de stații de alimentare ale marilor rețele din regiuni precum Dnipropetrovsk, Nikolaev, Harkov sau Odesa. Loviturile s-au soldat și cu victime tragice în rândul civililor, companiile fiind nevoite să amenajeze de urgență adăposturi antiaeriene deschise nonstop pentru clienți și angajați.

Cu toate acestea, operatorii din piață dau asigurări că tactica Moscovei nu va lăsa Ucraina fără combustibil. Tehnica militară nu se alimentează din benzinăriile civile, iar rețelele comerciale s-au adaptat rapid prin diversificarea logisticii și folosirea punctelor mobile de distribuție. Totuși, analiștii avertizează că atacurile au început să fie executate la distanțe mari, de peste 200 de kilometri în spatele liniei frontului, confirmând natura sistematică a noii campanii.

Șantajul energetic de vară: canicula, noul aliat al Kremlinului

Spre deosebire de anii trecuți, Rusia nu a mai așteptat venirea iernii pentru a lovi sistemul energetic. Noua strategie speculează momentele de vulnerabilitate maximă din timpul verii, când rețeaua este suprasolicitată din cauza utilizării în masă a aparatelor de aer condiționat pe fondul temperaturilor extreme, în timp ce multe unități de producție se află în revizii planificate.

Deși sistemul energetic ucrainean este mult mai rezilient acum, având rezerve de echipamente și echipe de intervenție extrem de experimentate, riscul unor întreruperi de curent masive rămâne ridicat. Experții avertizează că, în condițiile în care canicula crește consumul instantaneu cu un sfert, iar atacurile rusești continuă, Ucraina va depinde masiv de importurile de energie din Europa, existând riscul unor restricții programate de alimentare de până la cinci ore pe zi.