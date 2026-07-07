search
Marți, 7 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Schimbare majoră de strategie la Moscova. Rușii au trecut la tactica atacurilor selective. Sute de benzinării și rețeaua energetică, luate la țintă în plină caniculă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Forțele de ocupație ruse și-au modificat substanțial tactica de război în Ucraina, renunțând temporar la atacurile masive în favoarea unor lovituri selective, extrem de bine documentate. Concomitent, Kremlinul a declanșat o campanie agresivă împotriva infrastructurii civile din spatele frontului, lovind peste 100 de benzinării și profitând de vulnerabilitatea sistemului energetic pe timp de vară.

Atac rusesc asupra unui bloc de locuințe din Kiev/FOTO:X
Atac rusesc asupra unui bloc de locuințe din Kiev/FOTO:X

Anunțul a fost făcut de Serghei Beskrestnov, un cunoscut expert în radiotehnologie și consilier în cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, identificat după indicativul de front „Flash”. Potrivit acestuia, armata rusă nu mai lansează atacuri la întâmplare, ci urmează un protocol strict: alege ținte strategice, le analizează în mai multe etape de recunoaștere, studiază breșele din liniile de apărare antiaeriană ale Kievului și configurează rute complexe pentru drone, care evoluează la altitudini și viteze variabile pentru a induce în eroare radarele.

În plus, pentru atacurile din adâncimea teritoriului ucrainean, Moscova mizează tot mai mult pe dronele Shahed cu propulsie reactivă, după ce armata ucraineană reușise să intercepteze până la 96% din variantele clasice, cu motoare pe benzină. Totuși, dronele clasice nu au dispărut: aproximativ 200 de astfel de aparate coordonate prin modemuri radio de proximitate lovesc zilnic regiunile de frontieră, vizând noduri de transport și stații de alimentare. Mai mult, pe front a apărut o nouă versiune modernizată, „Geran Seeker”, dotată cu inteligență artificială pentru recunoașterea și blocarea automată a țintei, capabilă să își ducă misiunea la capăt chiar dacă pierde legătura cu operatorul uman.

Războiul combustibililor: Peste 100 de stații PECO, atacate într-o lună

Într-o încercare disperată de a provoca o criză de carburant, forțele ruse au atacat în ultima lună peste 100 de stații de alimentare ale marilor rețele din regiuni precum Dnipropetrovsk, Nikolaev, Harkov sau Odesa. Loviturile s-au soldat și cu victime tragice în rândul civililor, companiile fiind nevoite să amenajeze de urgență adăposturi antiaeriene deschise nonstop pentru clienți și angajați.

Cu toate acestea, operatorii din piață dau asigurări că tactica Moscovei nu va lăsa Ucraina fără combustibil. Tehnica militară nu se alimentează din benzinăriile civile, iar rețelele comerciale s-au adaptat rapid prin diversificarea logisticii și folosirea punctelor mobile de distribuție. Totuși, analiștii avertizează că atacurile au început să fie executate la distanțe mari, de peste 200 de kilometri în spatele liniei frontului, confirmând natura sistematică a noii campanii.

Șantajul energetic de vară: canicula, noul aliat al Kremlinului

Spre deosebire de anii trecuți, Rusia nu a mai așteptat venirea iernii pentru a lovi sistemul energetic. Noua strategie speculează momentele de vulnerabilitate maximă din timpul verii, când rețeaua este suprasolicitată din cauza utilizării în masă a aparatelor de aer condiționat pe fondul temperaturilor extreme, în timp ce multe unități de producție se află în revizii planificate.

Deși sistemul energetic ucrainean este mult mai rezilient acum, având rezerve de echipamente și echipe de intervenție extrem de experimentate, riscul unor întreruperi de curent masive rămâne ridicat. Experții avertizează că, în condițiile în care canicula crește consumul instantaneu cu un sfert, iar atacurile rusești continuă, Ucraina va depinde masiv de importurile de energie din Europa, existând riscul unor restricții programate de alimentare de până la cinci ore pe zi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Peste 80.000 de români au participat la sondajul Gândul „Dacă ar avea loc duminica asta alegeri Parlamentare Anticipate, cu ce partid ați vota?”. AUR apare pe primul loc cu 42%. Dar surprizele vin cu locurile 2 și 3
gandul.ro
image
Erdogan scoate „MONEDA NATO”. 5 lire pentru Summitul de la Ankara, jumătate de milion în circulație
mediafax.ro
image
Gigi Becali nu se oprește! După Gnahore, patronul FCSB a mai anunțat o lovitură: „Pe bani mulți”
fanatik.ro
image
Carina Giorgiu, balerina de 16 ani care a cucerit Opera din Paris: este prima româncă admisă în corpul de balet al prestigioasei instituții
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
digisport.ro
image
Pisicile faimoase care nu lasă foarte mult păr prin casă. Sunt foarte ușor de îngrijit
click.ro
image
Imagini șocante cu o femeie care își bate fiica pe stradă, la Constanța. Când trecătorii intervin, le strigă: „Luați-o și creșteți-o!”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Obiceiul care îi poate costa scump pe bucureșteni: amenzi de mii de lei
observatornews.ro
image
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Topul școlilor cu cele mai mari medii la Evaluarea Națională 2026. Două colegii împart primul loc
playtech.ro
image
Radu Drăgușin merge în Italia pentru vizita medicală! Când ajunge internaționalul român. Update
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Denis Alibec, ”prins în ofsaid” în club de soția gravidă: ”Nu-mi face faze d-astea”. Ce a urmat
digisport.ro
image
Cele 2 zodii care vor avea noroc cu carul începând cu 7 iulie. Reușite pe bandă rulantă pentru acești nativi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
REZULTATE BAC 2026. Note mici, când și cum se depun contestațiile
romaniatv.net
image
ANAF începe să verifice toate veniturile românilor. Antifrauda a primit undă verde pentru controale
mediaflux.ro
image
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Îți taie respirația!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Sora Andreei Tonciu, apariție îndrăzneață alături de nepoata sa, Rebecca. Decolteul nu a trecut neobservat
click.ro
image
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie să se rupă puțin”
click.ro
image
Noi concedieri la un gigant software prezent și în România. Aproape 5.000 de angajați își pierd locurile de muncă
click.ro
Erling Haaland și Prințesa Ingrid Alexandra FOTO Instagram jpg
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă în familia Bodnariu! Fiica cea mare a spus „DA”, la 11 ani după drama care a impresionat o lume întreagă
image
Sora Andreei Tonciu, apariție îndrăzneață alături de nepoata sa, Rebecca. Decolteul nu a trecut neobservat

OK! Magazine

image
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!