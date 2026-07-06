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Omul din umbră. Cine este emisarul secret al Europei în relația cu Moscova

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Pedro Lourtie este unul dintre cei mai influenți diplomați din instituțiile europene, deși numele său este puțin cunoscut publicului larg. În calitate de șef de cabinet al președintelui Consiliului European, António Costa, misiunea sa este să negocieze în culise compromisurile dintre cele 27 de state membre înainte ca liderii europeni să se reunească la Bruxelles. În ultimele săptămâni însă, atenția s-a mutat asupra sa dintr-un alt motiv: deschiderea unui canal discret de comunicare cu Moscova. 

Pedro Lourtie a deschis un canal de comunicare cu Kremlinul în numele UE. FOTO: X
Pedro Lourtie a deschis un canal de comunicare cu Kremlinul în numele UE. FOTO: X

Potrivit Politico, la solicitarea lui António Costa, Lourtie a purtat două convorbiri telefonice cu Iuri Ușakov, principalul consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin. Este primul contact diplomatic confirmat dintre instituțiile Uniunii Europene și Kremlin de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Contactele au avut loc înaintea summitului Consiliului European din 18 iunie, iar dezvăluirea lor a schimbat agenda reuniunii. În loc ca discuțiile să se concentreze exclusiv pe relațiile comerciale cu China și alte dosare europene, mai multe state membre au cerut explicații privind inițiativa, relatează Politico.

Apelurile către Kremlin au provocat nemulțumiri

Oficiali europeni citați de Politico susțin că discuțiile cu Moscova nu au vizat negocieri privind războiul din Ucraina sau relaxarea sancțiunilor, ci doar stabilirea unui canal de comunicare care ar putea fi folosit în viitor pentru apărarea intereselor Uniunii Europene.

Contactele făcute în acest moment au avut doar obiectivul de a stabili un canal de comunicare, astfel încât, atunci când va veni momentul, Uniunea Europeană să aibă un canal diplomatic cu Rusia pentru a-și apăra interesele”, a declarat un oficial european familiarizat cu situația, sub protecția anonimatului.

Explicațiile nu au fost suficiente pentru toate capitalele europene. Franța și Germania și-au exprimat nemulțumirea pentru faptul că au aflat despre aceste contacte din presă, iar premierul Estoniei, Kristen Michal, a declarat pentru Politico că este „prea devreme” și „greșit” să fie reluate astfel de contacte.

După apariția informațiilor, Lourtie s-a prezentat în fața ambasadorilor statelor membre reuniți în Coreper, organismul în care sunt pregătite deciziile Consiliului European, pentru a explica demersul și a-i asigura că nu au fost făcuți pași dincolo de mandatul primit.

Diplomatul care încearcă să țină unite cele 27 de state membre

În mod obișnuit, activitatea lui Pedro Lourtie se desfășoară departe de lumina reflectoarelor.

Înaintea fiecărui summit european, el și echipa sa poartă sute de discuții și organizează zeci de întâlniri cu reprezentanții statelor membre pentru a identifica compromisuri înainte ca liderii să ajungă la masa negocierilor.

Fost ambasador al Portugaliei pe lângă Uniunea Europeană și secretar de stat pentru afaceri europene, Lourtie este considerat unul dintre oamenii-cheie ai lui António Costa. Politico notează că acesta colaborează foarte strâns și cu Bjoern Seibert, influentul șef de cabinet al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relația dintre cele două instituții fiind considerabil mai bună decât în mandatul fostului președinte al Consiliului European, Charles Michel.

Publicația mai arată că una dintre cele mai dificile provocări pentru Lourtie și António Costa va fi obținerea unui acord privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, estimat la 1.800 de miliarde de euro.

Într-un context marcat de tensiuni geopolitice și de diferențe tot mai mari între statele membre, abilitatea diplomatului portughez de a construi consens va fi pusă din nou la încercare.

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