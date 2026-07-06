Video Zelenski cere NATO noi sisteme Patriot după atacul devastator asupra Kievului: „SUA și Europa au suficiente resurse”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut, luni, 6 iulie, aliaților NATO să adopte măsuri concrete pentru consolidarea apărării aeriene a țării sale, înaintea summitului Alianței care începe marți la Ankara. Solicitarea vine la doar câteva ore după un nou atac masiv lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu zece morți.

Liderul ucrainean a transmis că summitul NATO trebuie să se încheie cu decizii clare privind livrarea de sisteme de apărare antiaeriană, în special Patriot.

„Cât timp rachetele Patriot rămân în depozitele aliaților noștri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidențiale. Statele Unite și Europa au suficiente resurse pentru a opri această teroare”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

Atac masiv asupra Ucrainei

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat în cursul dimineții un atac de amploare cu 351 de drone și 68 de rachete.

Printre acestea s-au numărat 23 de rachete balistice Iskander-M și șase rachete antinavă Zircon și Oniks.

Autoritățile de la Kiev susțin că niciuna dintre rachetele balistice și antinavă nu a putut fi interceptată, toate lovindu-și țintele.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că atacul a vizat companii din industria de apărare, instalații energetice din Kiev și mai multe aerodromuri militare din Ucraina.

Apărarea aeriană, pusă din nou la încercare

Este al doilea atac major asupra capitalei ucrainene în ultimele zile. Și în urma bombardamentului de joi, apărarea aeriană ucraineană nu a reușit să intercepteze rachetele balistice lansate de Rusia.

Potrivit autorităților ruse, atunci au fost lovite mai multe fabrici de drone și componente pentru rachete, în timp ce partea ucraineană a anunțat că atacul s-a soldat cu moartea a 30 de civili.

Zelenski cere licențe pentru producerea sistemelor Patriot

În contextul intensificării atacurilor rusești, președintele ucrainean i-a solicitat omologului său american, Donald Trump, să permită Ucrainei și partenerilor europeni să producă sub licență sisteme antiaeriene Patriot și rachetele interceptoare PAC-3 utilizate de acestea.

Kievul așteaptă răspunsul administrației americane și, în paralel, încearcă să convingă statele europene să accelereze dezvoltarea unui sistem propriu de apărare antiaeriană capabil să intercepteze rachete balistice, similar celui oferit de sistemele Patriot.

Ucraina avertizează că actualele capacități de apărare aeriană sunt insuficiente pentru a contracara intensificarea atacurilor cu rachete balistice lansate de Rusia asupra infrastructurii și zonelor civile.