Rușii îl percep tot mai mult pe Putin drept un lider slab în fața lui Trump, arată cel mai recent sondaj

Potrivit unui sonda jefectuat de societatea de cercetări sociologice VTSIOM, rușii îl percep tot mai mult pe preşedintele Vladimir Putin drept un lider slab şi prea îngăduitor în faţa agresivităţii preşedintelui american Donald Trump.

Potrivit sondajului, numai 32,1% dintre cetăţenii ruşi chestionaţi l-au indicat pe Putin drept politicianul căruia doresc să-i încredinţeze gestionarea principalelor activităţi ale Statului, scrie Agerpres.

Deşi el are în continuare scorul cel mai ridicat, pe locul doi fiind ministrul de externe Serghei Lavrov, acest procent obţinut de liderul de la Kremlin este cel mai mic din sondajele de acelaşi fel efectuate de când a ordonat invazia în Ucraina, în februarie 2022.

Popularitatea lui Vladimir Putin a scăzut pe fondul absențelor sale din spațiul public și al reacțiilor slabe la evenimentele internaționale.

În același timp, Rusia se confruntă cu dificultăți în războiul din Ucraina, fără progrese importante și chiar cu pierderi teritoriale. Situația externă s-a complicat și mai mult după capturarea lui Nicolas Maduro și posibilitatea ca Rusia să își piardă și aliatul iranian.

Deşi asediat de bombardamentele americano-israeliene, actualul regim iranian are în continuare situaţia politică sub control, dar uciderea ayatollahului Ali Khamenei a fost deosebit de dureroasă pentru Moscova, analiştii apropiaţi Kremlinului interpretând-o ca pe un avertisment clar adresat autocraţiilor cu care Rusia menţine o cooperare strategică.

Cetăţenii ruşi cred că, după Venezuela şi Iran, următoarea pe lista SUA este tot un aliat al Rusiei, respectiv Cuba, şi că de asemenea în cazul acesteia Kremlinul va sta cu braţele încrucişate privind cum cade sub control american.

Lista eşecurilor Rusiei pentru anul în curs este completată de sechestrarea de către SUA, Franţa şi Belgia a unor petroliere din aşa-numita „flotă fantomă” cu care Rusia îşi exportă petrolul, acţiuni în faţa cărora Moscova a răspuns doar cu proteste formale.

Aşadar, Putin este văzut tot mai mult, atât de ruşii moderaţi cât şi de cei adepţi ai liniei dure în politica externă, drept un lider slab şi incapabil să apere interesele Rusiei şi pe cele ale aliaţilor săi în faţa agresivităţii crescânde a preşedintelui american Donald Trump.