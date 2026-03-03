Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că nu există dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, punând sub semnul întrebării justificarea atacurilor americane și israeliene asupra Teheranului.

„Încă nu am văzut dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, exact principalul argument, dacă nu singurul, al războiului”, a spus Lavrov într-o conferință de presă, citat de EFE.

Șeful diplomației ruse a precizat că atât Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cât și serviciile de informații americane confirmă că Teheranul „nu a dezvoltat și nici nu a încercat să fabrice arme nucleare”.

Comentând declarațiile emisarului Casei Albe pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, Lavrov a spus că la Moscova există „multe îndoieli” în privința motivului oficial al bombardamentelor, legat de îmbogățirea uraniului de către Iran. „Să pretinzi că Iranul ar trebui să fie singura țară din lume care să renunțe la acest drept (...) nu este realist”, a adăugat ministrul.

Lavrov a amintit că, în calitate de semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară, Iranul are un drept „incontestabil” de a îmbogăți uraniu.

El a sugerat că menținerea acestui drept ar putea contribui la evitarea unui conflict.

În privința rolului Moscovei ca mediator, Lavrov a recunoscut că nu sunt clare obiectivele finale ale Washingtonului în Iran.

„Nimeni nu cunoaște obiectivele finale”, a adăugat el.

Ministrul rus a făcut apel la încetarea atacurilor americane și israeliene, dar și la oprirea represaliilor Teheranului împotriva țărilor din Golful Persic.