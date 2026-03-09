search
Luni, 9 Martie 2026
Rușii din marile orașe au fost brusc deconectați de la internet. Ce se întâmplă cu Telegram și aplicațiile bancare

Publicat:

Internetul mobil a fost întrerupt brusc în mai multe orașe importante din Rusia, inclusiv la Moscova și Sankt Petersburg, provocând mii de reclamații din partea utilizatorilor.

Ruşii din marile oraşe au rămas brusc fără interpent pe telefon. FOTO: Playbuzz
Ruşii din marile oraşe au rămas brusc fără interpent pe telefon. FOTO: Playbuzz

Locuitorii din Sankt Petersburg s-au confruntat, în cursul dimineţii de luni, 9 martie, cu întreruperi masive ale internetului mobil, fenomen care fusese raportat anterior și în Moscova.

Potrivit datelor platformei de monitorizare Downdetector, problemele au început în jurul orei 6:00, pe 9 martie, iar în scurt timp au fost înregistrate aproape 1.500 de reclamații din partea utilizatorilor.

Mulți locuitori au relatat pe rețelele sociale că serviciile de mesagerie nu funcționează, iar numeroase site-uri precum Telegram și aplicații, inclusiv cele bancare, nu pot fi accesate. În unele cazuri, accesul la internet a rămas posibil doar pentru anumite servicii incluse pe așa-numitele „liste albe”, notează 1ru.

Întreruperile au avut loc în același timp cu un anunț făcut de guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, care a avertizat că există un pericol legat de posibile atacuri cu drone și că ar putea apărea o scădere a vitezei internetului mobil în regiune.

Potrivit oficialului, în acest context au fost activate măsuri suplimentare de securitate radio-tehnică, care ar fi putut afecta stabilitatea echipamentelor civile de comunicații.

Datele provenite din monitorizarea activității rețelelor arată că cele mai mari dificultăți au apărut la serviciile sensibile la întârzieri și pierderi de date, precum aplicația de mesagerie Telegram, aplicațiile de mobile banking și alte programe care necesită o conexiune constantă la servere.

Mii de apeluri la serviciile de urgență

În prima oră după apariția problemelor, serviciile de urgență au primit aproximativ 400 de apeluri din partea utilizatorilor afectați. În următoarele 24 de ore, numărul sesizărilor s-a apropiat de 1.500.

Operatorii de telecomunicații au anunțat că lucrează în regim intensificat și că își coordonează acțiunile cu instituțiile responsabile pentru a reduce impactul asupra abonaților.

Problemele persistă de zile întregi la Moscova

Situația nu este una izolată. În Moscova, internetul mobil este limitat sau întrerupt de aproape cinci zile, iar serviciile de monitorizare continuă să înregistreze numeroase reclamații.

În același timp, anumite platforme incluse pe „lista albă” continuă să funcționeze. Printre acestea se numără portalul guvernamental „Gosuslugi”, rețelele sociale rusești „VKontakte” și „Odnoklassniki”, serviciile companiei Yandex, precum și platformele de comerț online și site-urile instituțiilor statului.

„Restricții externe”

Cu o zi înainte, operatorii de telefonie mobilă Beeline, MegaFon și T2 au declarat că întreruperile sunt provocate de „restricții externe”, asupra cărora companiile nu au control direct.

Surse din industria telecomunicațiilor citate de publicația „Kommersant” au afirmat însă că operatorii ar fi primit ordinul de a restricționa internetul mobil în anumite zone ale capitalei.

Teste de blocare totală a rețelei

În perioada 5-6 martie, în centrul Moscovei ar fi avut loc chiar teste de întrerupere completă a conexiunii, potrivit publicației IT „Kod Durov”. În timpul acestor teste nu ar fi funcționat nici internetul mobil, nici apelurile telefonice, telefoanele afișând mesajul „numai apeluri de urgență”.

O situație similară a fost semnalată luni și în Sankt Petersburg, unde locuitorii au reclamat lipsa totală a conexiunii în centrul orașului, inclusiv în zona Marsovo Pole.

Blocajele repetate ale internetului mobil ridică întrebări cu privire la amploarea măsurilor de securitate adoptate de autoritățile ruse, dar și la impactul acestora asupra comunicațiilor civile din marile orașe.

La sfârşitul săptămânii trecute, un blogger rus avertiza că autorităţile ruse ar dori blocare unor canale precum Telegram, pentru că se pregătesc să adopte măsuri extrem de nepopulare, pe fondul unei crize economice profunde şi a războiului prelungit din Ucraina, care ar putea crea revolte populare.

Rusia

