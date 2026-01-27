search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Parlamentul rus dă FSB dreptul de a opri internetul și comunicațiile în toată țara

Parlamentul rus a aprobat în primă lectură un proiect care dă Serviciului Federal de Securitate (FSB) puterea de a întrerupe comunicațiile și internetul fix din motive de securitate.

FSB poate cere deconectarea internetului și a comunicațiilor FOTO Arhivă
FSB poate cere deconectarea internetului și a comunicațiilor FOTO Arhivă

Duma de Stat a Rusiei a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care extinde atribuțiile Serviciului Federal de Securitate (FSB) în ceea ce privește restricționarea accesului la comunicații. Amendamentele la Legea comunicațiilor, depuse în Parlament în luna noiembrie, permit deconectarea nu doar a comunicațiilor mobile, ci și a internetului fix de bandă largă, la cererea FSB, pentru a asigura securitatea. În astfel de situații, operatorii de telecomunicații sunt exonerați de orice răspundere față de abonați, scrie publicația Mezha.

„Proiectul de lege are ca scop reglementarea relațiilor din domeniul asigurării securității, în conformitate cu direcțiile de activitate ale FSB al Rusiei și cu lupta împotriva terorismului. Aplicarea măsurilor prevăzute de acest proiect nu va genera consecințe socio-economice, financiare sau de altă natură negative, inclusiv pentru mediul de afaceri”, se arată în nota de fundamentare.

Contextul proiectului și implicațiile sale

În timpul analizei preliminare a documentului, viceministrul Dezvoltării Digitale, Ivan Lebedev, a declarat că necesitatea modificărilor este legată de numeroasele procese intentate împotriva operatorilor de telecomunicații. El a subliniat, de asemenea, că restricționarea comunicațiilor mobile ar trebui aplicată în timpul atacurilor cu drone.

În Rusia, restricțiile asupra internetului mobil sunt introduse periodic în contextul atacurilor cu drone. Întreruperi ale serviciilor sunt raportate atât în regiuni, cât și în marile orașe, inclusiv la Moscova și Sankt Petersburg. Autoritățile justifică, de regulă, aceste deconectări prin considerente de securitate. În trecut, astfel de măsuri au dus deja la perturbări în funcționarea serviciilor de taxi, a livrărilor, a serviciilor de online banking și au generat nemulțumiri în rândul mediului de afaceri, mai notează publicația

Proiectul de lege urmărește reglementarea relațiilor din domeniul securității, în conformitate cu direcțiile de activitate ale FSB al Rusiei și cu măsurile de combatere a terorismului. Potrivit autorilor, implementarea prevederilor nu va avea consecințe socio-economice, financiare sau de altă natură negative, inclusiv asupra mediului de afaceri.

Cu toate acestea, în pofida asigurărilor oferite de inițiatori, experții avertizează asupra unor riscuri potențiale pentru stabilitatea mediului digital și pentru activitatea companiilor. Mecanismul de deconectare ar putea afecta accesul utilizatorilor la servicii online și necesită o monitorizare strictă a efectelor sale. Dezbaterile ulterioare și voturile din a doua lectură vor fi decisive pentru forma finală a reglementării internetului în Rusia.

