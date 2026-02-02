search
Luni, 2 Februarie 2026
Elon Musk spune că măsurile adoptate pentru blocarea utilizării Starlink de către Rusia „par să fi funcționat”

Război în Ucraina
Publicat:

Elon Musk a anunțat că par să fi avut efect măsurile adoptate de compania sa, SpaceX, pentru a împiedica utilizarea „neautorizată” a serviciului de internet prin satelit Starlink de către Rusia.

Par să fi avut efect măsurile adoptate de Starlink. FOTO: Profimedia / UPI

„Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a opri utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia au funcţionat. Vă rugăm să ne informaţi dacă mai sunt necesare alte măsuri”, a scris Musk, CEO-ul SpaceX, pe platforma X.

Declarația vine după ce ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, a precizat că Ucraina colaborează cu SpaceX pentru a împiedica forțele ruse să utilizeze sistemul Starlink în ghidarea dronelor.

Oficialul ucrainean a afirmat că autoritățile de la Kiev au descoperit terminale Starlink pe drone cu rază lungă de acțiune folosite în atacurile rusești.

„Tehnologia occidentală trebuie să continue să ajute lumea democratică şi să protejeze civilii, în loc să fie folosită pentru terorism şi distrugerea oraşelor paşnice”, a transmis Fedorov, tot pe X.

În pofida divergențelor apărute de-a lungul timpului între Elon Musk și oficialii ucraineni în legătură cu pozițiile sale privind războiul din Ucraina, armata ucraineană continuă să se bazeze pe zeci de mii de terminale Starlink. Acestea sunt esențiale pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și pentru desfășurarea unor operațiuni cu drone.

Observatorii războiului au raportat că rușii au început să instaleze Starlink pe drone de atac rudimentare precum Molnia 2, dar și pe noi modele de drone precum BM-35. În același timp, o evoluție îngrijorătoare este faptul că rușii au început să le folosească și pe drone Shahed, folosite regulat în atacurile masive asupra infrastructurii ucrainene și zonelor rezidențiale.

Totodată, Starlink a consolidat influența geopolitică a lui Elon Musk. În 2022, acesta și-a afirmat controlul asupra modului și zonelor în care serviciul de internet prin satelit putea fi utilizat de trupele ucrainene în confruntarea cu forțele ruse.

