search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Încercarea Kremlinului de a bloca Telegram amintește de războiul sovietic împotriva posturilor radio occidentale

0
0
Publicat:

Noua ofensivă a Kremlinului împotriva aplicației Telegram este privită de analiști ca un ecou al tacticilor folosite de Uniunea Sovietică pentru a reduce la tăcere posturile radio străine în timpul Războiului Rece.

telegram foto sbhutterstock

Pentru mulți ruși, Telegram nu este doar o aplicație de mesagerie, ci o platformă media completă — un spațiu de unde își iau știrile, dezbat evenimentele curente și își exprimă opiniile. Autoritățile ruse ar urmări, potrivit criticilor, să redirecționeze utilizatorii către aplicația susținută de stat „MAX”, descrisă drept o platformă „all-in-one”, monitorizată de autorități, consolidând astfel controlul asupra consumului online.

Blocarea Telegram, programată să intre în vigoare la 1 aprilie, ar putea afecta viața cotidiană a milioane de oameni. În același timp, măsura riscă să perturbe chiar și propaganda pro-Kremlin, întrucât numeroase canale loiale autorităților își desfășoară activitatea exclusiv pe Telegram. De asemenea, soldații ruși implicați în războiul din Ucraina folosesc aplicația pentru comunicare, scrie publicația rusă independentă Novaia Gazeta.

Ecouri din epoca sovietică

Situația amintește de perioada sovietică, când autoritățile încercau să bruieze posturile radio occidentale precum BBC sau Vocea Americii, considerate „voci inamice”.

După al Doilea Război Mondial, Kremlinul a lansat o amplă campanie de extindere a accesului la radio. Dacă în 1955 existau aproximativ 33 de milioane de aparate radio în URSS, numărul lor s-a dublat în următorul deceniu. Spre deosebire de difuzoarele publice instalate pe străzi, noile receptoare individuale permiteau ascultarea în privat — o schimbare care a făcut controlul mult mai dificil.

Problema, din perspectiva autorităților, era că aceste aparate puteau recepționa unde scurte, inclusiv emisiuni din străinătate care, potrivit oficialilor sovietici, difuzau „calomnii odioase la adresa Uniunii Sovietice”.

În 1958, Comitetul Central al Partidului Comunist a constatat că până la 85% dintre radiourile pe unde scurte erau concentrate în partea europeană a URSS, unde, după cum notau autoritățile, „nu era nimic de ascultat în afară de radio-ul inamic”.

Costuri uriașe și eficiență limitată

Până la sfârșitul anilor 1950, aproximativ 60 de posturi străine puteau fi recepționate pe teritoriul sovietic. Statul a investit sume uriașe în stații de bruiaj — „sute de milioane de ruble”, potrivit documentelor oficiale — cheltuieli care au depășit bugetul total al radiodifuziunii interne și externe la un loc.

Cu toate acestea, bruiajul s-a dovedit adesea ineficient. În afara Moscovei și Leningradului, „vocile inamice” puteau fi auzite relativ ușor. În unele cazuri, interferențele afectau și posturile sovietice, lăsând ascultătorii doar cu alternativele occidentale.

Istoricul rus Serghei Ivanov își amintește că, în anii 1960 și 1970, oamenii ascultau inclusiv Radio Vatican, fără să fie deranjați de formula „Dumnezeu să vă binecuvânteze” rostită la finalul emisiunilor.

În vara anului 1968, când armata sovietică a invadat Cehoslovacia, turiștii sovietici aflați pe litoralul Mării Baltice ascultau știrile transmise în limba rusă de posturi occidentale. Politologul Mașa Lipman a relatat că, pe plaje, antenele improvizate „răsăreau peste tot”, iar expresia „am auzit la radio” însemna, de fapt, emisiuni ale BBC, Vocea Americii sau Deutsche Welle.

În anii 1970, KGB-ul cita un studiu al Academiei de Științe potrivit căruia 80% dintre studenții din Moscova ascultau posturi străine. Unii afișau transcrieri ale emisiunilor BBC pe panourile institutelor.

În 1958, URSS a încetat producția de radiouri performante pe unde scurte. Bruiajul sistematic a continuat până în 1985, când liderul sovietic Mihail Gorbachev a introdus politica de reformă cunoscută drept „glasnost”, marcând sfârșitul tentativei de a izola complet societatea sovietică de informațiile externe.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
„Inter, eliminată de Bodo/Glimt sau play-off fără FCSB, care e rușinea mai mare?”. Răspunsul dat în direct de Mihai Stoica
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Două zone de relaxare premium apar la Aeroportul Otopeni. Ce facilități vor avea
playtech.ro
image
Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară până să ajungă mingea la ei”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret al lui Putin. S-a aflat după patru ani de război cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea