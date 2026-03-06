Un blogger rus explică blocarea Telegram: semnalul pentru criză, măsuri nepopulare și riscul unei revolte sociale

Un cunoscut blogger rus avertizează că blocarea Telegram de autoritățile ruse este un semn că se pergătesc măsuri nepopulare, care ar putea genera tensiuni sociale, şi că Rusia se confruntă cu o criză economică profundă.

Maksim Kalașnikov, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin și apropiat al fostului lider militar Igor Strelkov, avertizează că blocarea aplicației Telegram în Rusia ar putea fi un semnal că autoritățile se pregătesc pentru măsuri economice nepopulare și pentru o posibilă explozie socială, pe fondul crizei economice și al războiului prelungit, potrivit dialog.ua.

Blocarea Telegram și criza economică

Maksim Kalașnikov susține că blocarea Telegram nu este doar o măsură de control al comunicațiilor, ci și un indiciu că guvernul pregătește măsuri economice nepopulare, temându-se de posibile revolte sociale. Potrivit lui, criza economică severă în care se află Rusia obligă autoritățile să ia decizii riscante.

„La noi se adâncește gaura din buget pe măsură ce războiul se prelungește, lucru despre care am avertizat. Nu trebuia permisă prelungirea războiului… Pe lângă indicatorii planificați, există și multe alte cheltuieli pentru sprijinirea corporațiilor de stat și a altor structuri. Toate acestea cresc într-un ritm amenințător. Veniturile din petrol și gaze scad. Majorarea taxelor nu a avut efect”, afirmă Maksim Kalașnikov.

Două măsuri periculoase

Potrivit lui Kalașnikov, Kremlinul ar putea lua două măsuri foarte nepopulare pentru a opri prăbușirea economiei și pentru a continua războiul:

1. Înghețarea depozitelor bancare ale populației, posibil transformându-le în obligațiuni de stat.

2. Obligația angajaților din sectorul bugetar de a direcționa o parte din salariu către finanțarea războiului, sub formă de obligațiuni de stat.

Bloggerul explică, de asemenea, legătura dintre aceste măsuri și blocarea Telegram, spunând că autoritățile se tem de reacția socială.

„Circulă acum zvonuri că depozitele populației din bănci ar putea fi transformate în obligațiuni. Este foarte periculos! Periculos politic și social. Iar acum văd că se răspândesc și zvonuri potrivit cărora bugetarii și angajații din structurile de forță ar putea fi obligați să primească 10-15% din salariu sub formă de obligațiuni de stat. Este și acesta un pas extrem de riscant. Pot apărea excese. Să oprești Telegram sau să nu-l oprești nu te va salva de astfel de excese”, concluzionează Maksim Kalașnikov.