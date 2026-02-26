S-a retras din tenis, iar acum a anunțat că este însărcinată. Frumoasa italiancă s-a căsătorit în secret cu partenerul argentinian

Italianca Camila Giorgi, retrasă recent din tenis, revine în centrul atenției cu vești despre viața ei personală.

O rochie albă, un inel care amintește de o verighetă, un buchet și o cărticică roșie pe care sunt scrise cuvintele „Direcția de Stare Civilă a Statului pentru Stare Civilă și Capacitatea Persoanelor”. Apoi, sintagma „Tocmai căsătoriți”.

Astfel, pe Instagram, Camila Giorgi a anunțat, în felul ei, căsătoria cu Andreas Ignacio Pasutti, un jucător de tenis și antrenor argentinian în vârstă de 30 de ani. Limba spaniolă folosită și carnețelul pe care sunt scrise cuvintele „República Argentina” sugerează că ceremonia a avut loc în țara natală a mirelui, unde fosta jucătoare de tenis italiană a ales să se mute în urmă cu câțiva ani, stabilindu-se la Buenos Aires.

Nunta Camilei Giorgi și a lui Andreas Pasutti a avut loc la doar câteva săptămâni după ce fosta număr 1 a Italiei și-a anunțat sarcina. Tot pe rețelele de socializare, femeia în vârstă de 34 de ani a dezvăluit că sexul bebelușului este încă necunoscut, deși cuplul a început deja să exploreze câteva nume posibile.

Copilul se va naște în Europa, fără a fi specificată locația, susține Giorgi. Totodată, italianca nu a exclus o posibilă revenire în circuit, după nașterea primului său copil. „Niciodată să nu spui niciodată”, a scris ea, cu privire la o posibilă întoarcere pe teren.