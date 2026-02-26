Horoscop vineri, 27 februarie. Leii au nevoie de o mică vacanță, iar Berbecii trebuie să-și pună sănătatea pe primul plan

Horoscop vineri, 27 februarie. Leii au nevoie de o mică vacanță, iar Berbecii trebuie să-și pună sănătatea pe primul plan0
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 27 februarie.
Berbec
Iubire - Aveți nevoie de a organiza relațiile și a ști ferm pe cine puteți pune bază, inclusiv dintre apropiații de familie.
Sănătate - Puneți-vă pe primul plan sănătatea personală și nu faceți din programul altora o prioritate acum.
Bani - Solicitați ajutor cu sarcinile pe care le-ați amânat pentru a nu se aduna și a vă copleși ulterior.
Taur
Iubire - Rezistența pașnică e optimă în fața încercărilor unor membri de familie de a vă controla.
Sănătate - Acordați atenție propriilor nevoi, fără să vă lăsați influențat de reclame sau de copertele revistelor.
Bani - Metodele convenționale sunt simplu de urmat și funcționează.
Gemeni
Iubire - Aveți tendința să nu exprimați ce simțiți cu adevărat. La job e ok, dar cu cei dragi nu.
Sănătate - Vă simțiți tras în diferite direcții și spuneți că totul e prea intens. Luați-o încet!
Bani - Când călătoriți în deplasări mai scurte, sunteți expus la a vă pierde lucrurile personale.
Rac
Iubire - Nu îi lăsați pe ceilalți să vă reorganizeze prioritățile și programul personal doar după nevoile lor.
Sănătate - Luați în serios regimul alimentar și mișcarea, pentru a nu pune presiune pe metabolismul vostru..
Bani - Banii sunt destinați acum către mici reparații de care veți beneficia la comun cu vecinii.
Leu
Iubire - Programaţi online o excursie de weekend cu câţiva prieteni care să reacţioneze bine la spontaneitate.
Sănătate - Vă bucuraţi de un surplus de energie fizică, iar asta vă dă libertate în a experimenta anumite sporturi noi.
Bani - Nu sunteţi chiar în echilibru cu banii. Faceţi liste şi nu depăşiţi sumele alocate.
Fecioară
Iubire - Nu vreți să ieșiți din starea de confort. Schimbarea se produce, deci e mai ușor să veniți în întâmpinarea dorințelor anturajului.
Sănătate - Renunțați să consumați băuturi acidulate sau alimente grele pentru stomac. Sistemul digestiv e sensibil.
Bani - Cheltuiți pentru hobby-urile personale. Nu vă îngrijorați de bani întrucât primiți cât de curând mici recompense.
Citește mai departe pe Click!
*Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică