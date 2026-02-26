Horoscop vineri, 27 februarie. Leii au nevoie de o mică vacanță, iar Berbecii trebuie să-și pună sănătatea pe primul plan

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 27 februarie.

Berbec

Iubire - Aveți nevoie de a organiza relațiile și a ști ferm pe cine puteți pune bază, inclusiv dintre apropiații de familie.

Sănătate - Puneți-vă pe primul plan sănătatea personală și nu faceți din programul altora o prioritate acum.

Bani - Solicitați ajutor cu sarcinile pe care le-ați amânat pentru a nu se aduna și a vă copleși ulterior.

Taur

Iubire - Rezistența pașnică e optimă în fața încercărilor unor membri de familie de a vă controla.

Sănătate - Acordați atenție propriilor nevoi, fără să vă lăsați influențat de reclame sau de copertele revistelor.

Bani - Metodele convenționale sunt simplu de urmat și funcționează.

Gemeni

Iubire - Aveți tendința să nu exprimați ce simțiți cu adevărat. La job e ok, dar cu cei dragi nu.

Sănătate - Vă simțiți tras în diferite direcții și spuneți că totul e prea intens. Luați-o încet!

Bani - Când călătoriți în deplasări mai scurte, sunteți expus la a vă pierde lucrurile personale.

Rac

Iubire - Nu îi lăsați pe ceilalți să vă reorganizeze prioritățile și programul personal doar după nevoile lor.

Sănătate - Luați în serios regimul alimentar și mișcarea, pentru a nu pune presiune pe metabolismul vostru..

Bani - Banii sunt destinați acum către mici reparații de care veți beneficia la comun cu vecinii.

Leu

Iubire - Programaţi online o excursie de weekend cu câţiva prieteni care să reacţioneze bine la spontaneitate.

Sănătate - Vă bucuraţi de un surplus de energie fizică, iar asta vă dă libertate în a experimenta anumite sporturi noi.

Bani - Nu sunteţi chiar în echilibru cu banii. Faceţi liste şi nu depăşiţi sumele alocate.

Fecioară

Iubire - Nu vreți să ieșiți din starea de confort. Schimbarea se produce, deci e mai ușor să veniți în întâmpinarea dorințelor anturajului.

Sănătate - Renunțați să consumați băuturi acidulate sau alimente grele pentru stomac. Sistemul digestiv e sensibil.

Bani - Cheltuiți pentru hobby-urile personale. Nu vă îngrijorați de bani întrucât primiți cât de curând mici recompense.

