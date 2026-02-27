search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
Semnal de alarmă pentru NATO: Moscova ar putea bloca un atac nuclear european. Rusia își consolidează accelerat scutul aerian și antirachetă

Pe fundalul amenințărilor tot mai sonore venite de la Rusia, un nou raport al think tank-ului britanic Royal United Services Institute (RUSI) lansează un avertisment care zguduie liniștea strategică a Europei: în mai puțin de un deceniu, Moscova ar putea fi capabilă să intercepteze focoasele nucleare britanice și franceze.

Avion francez, capabil să transporte bombe nucleare/FOTO:X
Avion francez, capabil să transporte bombe nucleare/FOTO:X

Analiza arată că Rusia își consolidează accelerat scutul aerian și antirachetă în jurul spațiului său aerian, într-un efort susținut de modernizare militară. Dacă ritmul actual se menține, capacitatea celor două puteri nucleare europene – Regatul Unit și Franța – de a riposta eficient în cazul unui atac ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

Spre deosebire de Statele Unite, care dispun de un arsenal nuclear diversificat, Londra și Parisul se bazează în principal pe un număr relativ redus de focoase amplasate pe submarine. Această concentrare a capacității de descurajare într-un segment limitat al triadei nucleare le face, potrivit experților, mai vulnerabile în fața unor sisteme avansate de interceptare.

Un exemplu relevant vine din Orientul Mijlociu: în 2024, Israel și Statele Unite ar fi interceptat aproximativ 90% din două baraje masive de rachete balistice lansate de Iran, fiecare constând în jur de 200 de proiectile. Dacă o asemenea rată de succes ar putea fi replicată de un sistem care apără Moscova, atunci o lovitură limitată britanică sau franceză riscă să nu-și atingă obiectivul strategic.

Autorul studiului, Sidharth Kaushal, subliniază că posibilitatea de a lovi Moscova „stă la baza credibilității descurajării nucleare independente a Europei”. Or, această credibilitate ar putea fi erodată într-un context în care garanțiile extinse oferite de Washington sunt tot mai „întinse” sub presiunea competiției cu China.

În ultimii ani, arsenalul nuclear european a reintrat în centrul dezbaterii. Mai multe state au sugerat discuții privind o descurajare „autohtonă”, care să completeze umbrela americană. Deși NATO rămâne piatra de temelie a securității nucleare pe continent, țări precum Franța, Germania și Suedia și-au arătat disponibilitatea de a discuta un rol european mai accentuat, pe fondul temerilor că SUA ar putea ezita în fața unui atac rusesc.

La Conferința de Securitate de la Munchen, premierul britanic Keir Starmer a vorbit despre „o cooperare nucleară consolidată cu Franța”, semn că subiectul nu mai este unul tabu nici la Londra.

În timp ce forța nucleară a Franței a fost dintotdeauna separată de structurile americane și ale NATO, capacitatea britanică, deși declarată independentă, se bazează pe tehnologie furnizată de SUA.

Discuția despre o eventuală rețea nucleară europeană capătă greutate și în contextul expirării tratatului New START dintre Washington și Moscova. Între timp, Rusia și China își extind arsenalele strategice, iar Kremlinul a amenințat în repetate rânduri cu utilizarea armelor nucleare în războiul din Ucraina – o retorică ce readuce spectrul confruntării nucleare în prim-planul agendei europene.

Rusia

