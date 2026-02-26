Reforma administrației agită apele în teritoriu. Primar PSD: „S-a început de la Ciolacu”/„O să cam rămân eu cu vicele și cu contabilul”

Guvernul a adoptat miercuri Ordonanța de urgență pentru reforma administrației, un act normativ care aduce tăieri semnificative de personal în aparatul bugetar. Ordonanța prevede o reducere cu 30% a posturilor aprobate și o tăiere de 10% a celor ocupate la nivelul autorităților publice locale. Pentru a afla opinia celor vizați, „Adevărul” a contactat mai mulți primari din diferite zone ale țării. Unii edili acuză un atac direct la autonomia locală, în timp ce alții privesc măsurile ca pe o necesitate sau o oportunitate de eficientizare a bugetelor.

Măsurile vor duce la desființarea a aproximativ 45.600 de posturi, dintre care aproape 12.794 sunt în prezent ocupate. Scopul declarat este diminuarea cheltuielilor cu peste 4,6 miliarde de lei în următorii doi ani.

Pe lângă tăierile de posturi, actul normativ recalibrează numărul de polițiști locali, în funcție de mărimea localității sau județului: un post la fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe și sectoarele Capitalei și unul la 6.500 de locuitori pentru județe și municipiul București. O localitate cu numărul de locuitori sub 4.500 poate înființa un serviciu de poliție locală doar dacă îl finanțează din veniturile proprii.

Ordonanța prevede reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Măsura va genera o reducere de peste 6.100 de posturi de consilieri personali de la cabinetele demnitarilor din administrația centrală și locală, dintr-un total de 10.126 de posturi prevăzute acum în organigramă, la nivel național.

„Este praf și pulbere autonomia locală”

Cea mai dură reacție vine din partea lui Emil Drăghici, primarul comunei Vulcana-Băi și președintele Asociației Comunelor. Acesta critică aspru noile reguli, pe care le consideră o încălcare flagrantă a autonomiei locale. Edilul confirmă că va face disponibilizări, în special la Poliția Locală, din moment ce comuna sa are sub 4.500 de locuitori.

„Reformarea de care se vorbește e mai degrabă o deformare, în sensul real al cuvântului, pentru că nu ține cont de principiile din Carta Europeană a Autonomiei Locale. Au introdus un concept care, până ieri, nu exista, acela de auto-susținere a comunei. (...) Înseamnă o subminare a autonomiei locale. Suntem în situația în care e praf și pulbere autonomia locală. Dar mai mult de atât, suntem în situația unui stat unde nu mai putem vorbi de stat de drept și democratic, [...] pentru că suntem într-o dictatură guvernamentală absolută. Și ce vrea premierul, aia se întâmplă”, a declarat Emil Drăghici pentru „Adevărul”.

Tăieri mai drastice decât cere legea la Pucioasa

La polul opus se află primarul orașului Pucioasa, Constantin Ana (PSD). El susține ferm restrângerea aparatului administrativ și intenționează să dea afară mai mulți angajați decât îi impune textul ordonanței. Deși legea l-ar obliga să renunțe la aproximativ 10 persoane, edilul dorește să dubleze acest număr pentru a reduce cheltuielile de funcționare și a direcționa fondurile către dezvoltare.

„Eu susțin restrângerea administrației. Pentru că, la momentul de față, atât cât s-a pus atâta presiune pe cetățeni din primăria asta, de taxe și impozite, obligatoriu, noi, ca primar, avem obligația să răspundem și să le oferim mai mult de banii pe care ei îi plătesc, iar asta înseamnă inclusiv o reducere a personalului mai drastic decât vă închipuiți. Sper ca disponibilizările noastre să se ducă undeva spre 20 de persoane”, a precizat edilul social-democrat pentru „Adevărul”.

Constantin Ana explică această decizie prin dificultățile financiare dramatice cu care s-a confruntat primăria în ultimul an.

„Anul 2025 pentru mine a fost unul dramatic, în sensul în care am fost puși la zid nu doar de guvernul Bolojan, că deja s-a început de la Ciolacu. Am ajuns în situația în care n-am putut să plătesc salariile, iar mai mult de atât, prin faptul că n-am putut să plătesc salariile, ceea ce e o dramă în sine, m-am blocat și cu investițiile. Am ajuns să am și somații de la furnizorii de utilități și atunci la mine lucrurile vor evolua drastic. (...) Vom mai avea o rundă de creșteri de taxe și impozite, ceea ce nu va fi deloc confortabil. Dar, una peste alta, repet, eu sunt conștient că la toate măsurile astea total nepopulare pe care eu le aplic astăzi, că au venit de la Guvern sau că sunt măsurile noastre, trebuie să răspundem cetățenilor cu niște contramăsuri foarte clare”, a subliniat Constantin Ana.

Primăriile neafectate: „Am făcut restructurări acum 2 ani”

Unii primari de municipii sunt relaxați și așteaptă publicarea formei finale a ordonanței în Monitorul Oficial, deoarece anticipează că nu vor recurge la concedieri. Ștefan Ilie (PNL), primarul municipiului Tulcea, a explicat că administrația sa se încadrează deja în limitele stabilite de Guvern.

„La nivelul municipiului Tulcea nu are un impact foarte mare, pentru că atât numărul de personal, cât și cheltuielile salariale se situau sub cotele negociate. Practic, am fi printre acele primării din țară care nu ar fi afectate. Noi am făcut restructurări la nivelul municipalității acum 2 ani și acum 3 ani”, a precizat primarul Ștefan Ilie.

O perspectivă similară a oferit și Florin Florian (PSD), primarul din Zalău, care a precizat că instituția sa se află în categoria celor care nu vor fi obligate să trimită oameni acasă.

„Așteptăm și noi publicarea. Din prognozele pe care le avem, cel puțin așa din ce am înțeles, din textul proiectelor care au fost până acum, din punctul nostru de vedere, atunci când vorbim de reduceri de personal, nu cred că va fi cazul. Cred că suntem în categoria celor la care nu trebuie să dea oameni afară”, a precizat edilul din Zalău.

„O să cam rămân eu cu vicele și cu contabilul”

Pe de altă parte, Florin Stemate (PSD), primarul comunei Bisoca din județul Buzău, se plânge că instituția abia funcționează din cauza lipsei de angajați.

„Noi avem în organigramă vreo 20 de posturi și nu sunt ocupate încă vreo 7-8. Și deja 2-3 ies la pensie. O să cam rămân eu cu vicele și cu contabilul pe-aici. Câți angajați mai putem să mai angajăm? Cum ne-am descurcat până acum, trebuie să ne descurcăm în continuare. Nu cred că avem de unde să facem reduceri”, spune primarul.