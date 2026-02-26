search
Radu Miruță sesizează DNA și Parchetul Militar după controale în MApN. Lista structurilor militare vizate şi infracţiunile descoperite

Publicat:

Radu Miruță a anunțat, joi seară că, în urma verificărilor interne în Ministerul Apărării, a sesizat Parchetul Militar și DNA pentru mai multe nereguli, inclusiv construcții ilegale, achiziții repetitive și contracte de muncă neconforme.

Radu Miruţă a descoperit nereguli grave în cadrul unor structuri ale MApN. FOTO: Facebook/R. Miruţă
Printr-un mesaj transmis pe Facebook, ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că a primit o parte dintre rapoartele finale în urma controalelor dispuse anterior și a decis sesizarea organelor de urmărire penală în mai multe situații considerate grave.

Este vorba despre mii de achiziții directe de la aceeași firmă, construcții ilegale pe terenuri militare, angajări și posturi create nelegal, precum și lucrări nefinalizate corespunzător.

„Într-un minister în care urmează să intre sume importante de bani în perioada următoare, se impune o igienizare serioasă, acolo unde este cazul. S-au întors o parte dintre controalele dispuse în săptămânile trecute, iar situația este următoarea”, a explicat ministrul Radu Miruță, care a detaliat fiecare situaţie în parte.

1. Cabană ilegală la Stâna de Vale

Firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, cu scopuri limitate și bine definite prin contract. În afara acestor scopuri, pe terenul unității militare a fost construită o cabană turistică în toată regula (poza in comentariu), fără autorizație și fără ca cineva să intervină. Apoi, a umplut Internetul cu anunțuri de închiriere în mirifică unitate militară.

Măsuri: a dispus sesizarea Parchetului Militar, rezilierea contractului de închiriere și eliberarea imediată a terenului ocupat ilegal.

2. Spitalul Militar Central București

În cadrul spitalului au fost create cinci posturi de medic care nu existau în organigramă, iar angajările au fost făcute fără respectarea regulilor interne. Patru dintre cei cinci medici erau deja angajați în același spital și nu aveau dreptul la un al doilea contract cu MApN. Situația a fost considerată una nouă, distinctă de cazurile descoperite la finalul anului precedent.

Măsuri: sesizarea DNA și declanșarea unei cercetări disciplinare interne pentru a stabili responsabilitățile și eventualele abateri legale.

3. Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială

A fost identificat un medic care avea în contract 3,5 ore suplimentare zilnice, peste programul de bază, însă fără a exista pontaje sau dovezi clare privind efectuarea acestor ore, ceea ce ridică probleme privind legalitatea plăților și respectarea programului de muncă.

Măsuri: sesizarea Parchetului Militar și declanșarea cercetării administrative pentru clarificarea situației și recuperarea eventualelor sume plătite nejustificat.

4. Cazarma 957 Cincu

A fost recepționată o lucrare în valoare de aproximativ un milion de lei, fără respectarea integrală a clauzelor contractuale. Neregula poate genera pierderi financiare pentru minister și ridică întrebări privind respectarea procedurilor de achiziție publică.

Măsuri: cercetare administrativă și aplicarea măsurilor necesare pentru recuperarea prejudiciului.

5. Licitația pentru corturi de adăpost destinate Armatei Române

Contractele-cadru pentru achiziția de corturi, în valoare totală de 44 milioane lei, au prezentat deficiențe majore, inclusiv introducerea de condiții restrictive nejustificate care au limitat concurența. Corturile livrate au fost acceptate, deși prezentau probleme semnificative de calitate.

Măsuri: sesizarea DNA pentru verificarea legalității procedurii și stabilirea eventualelor răspunderi.

6. Brigada 122 Logistică Muntenia

În doi ani, unitatea a efectuat 1.083 de achiziții directe de la aceeași firmă, în ciuda faptului că criteriul de atribuire era „prețul cel mai mic”. Unele achiziții au fost realizate la prețuri mai mari decât ofertele altor competitori, ceea ce indică o posibilă favoritizare și încălcări ale regulilor de achiziții publice.

Măsuri: sesizarea Parchetului Militar și declanșarea unei cercetări administrative pentru a stabili responsabilitățile și a corecta procedurile.

„Da, Armata Română are mecanisme interne pentru a scoate în față și a extirpa astfel de cazuri, trebuie doar să vrem. Toleranța față de abateri, improvizații și înțelegeri de culise a luat însă sfârșit. Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale”, a concluzionat  Radu Miruţă.

