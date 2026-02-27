Un conflict deschis americano-iranian ar redesena harta puterii în Orientul Mijociu și Asia. În timp ce Rusia și Arabia Saudită ar putea câștiga miliarde, stabilitatea mondială ar intra în colaps. Expertul Flavius Caba explică de ce un război ar fi de fapt, începutul unui haos de necontrolat.

Un război în Orienul Mijlociu ar reprezenta un risc major la adresa stabilității regionale și ar avea anumite repercusiuni și la nivel global. Este adevărat, ar exista și state care nu ar avea doar de pierdut, ci ar avea și anumite avantaje de pe urma unui conflict deschis americano-iranian. Pe de altă parte, chiar și statele care ar avea de câștigat în anumite privințe ar avea în principiu o serie de probleme în alte planuri.

Politologul Favius Caba, expert în Orientul Mijociu, explică, pentru „Adevărul”, în ce măsură ar fi afectată România de un război în Orientul Mijlociu și care ar fi statele cele mai impactate.

Războiul ar aduce haos și ar favoriza milițiile islamiste

În opinia sa, un război în Orientul Mijlociu ar aduce haos și ar fi asociat cu o stare de insecuritate acută, dincolo de neajunsurile economice. În acest fel s-ar putea crea și o recrudescență a extremismului islamic din zonă, iar grupările extremiste musulmane ar exploata situația. Nu în ultimul rând, țările din zonă ar fi afectate de mișcările de populații și migrațiile provocate de război.

„Chestiunile sunt nuanțate, ar putea apărea flux de migranţi, ar putea apărea grupuri extremiste. În caz de conflict militar cu Statele Unite ale Americii, ar putea fi activitate grupurile axei de rezistență, dar dacă Iranul va ajunge să cada, și aceste grupari vor fi slăbite. Am și văzut deja că în urmă cu doar câteva zile, ayatollahul Ali Al-Sistani din Irak, cel mai influent in lumea șiiților, a declarat că dacă Statele Unite îl vor ataca pe liderul suprem iranian, atunci va emite fatwa de luptă împotriva americanilor”, explică Flavius Caba.

Pakistanul ar fi printre țările cele mai afectate, iar de profitat ar avea tocmai milițiile islamiste, recunoscute pentru radicalizarea lor.

„În cazul unui conflict militar destul de puternic, am putea asista la crearea unui haos în întregul Orientul Mijlociu. Deci, o stare de insecuritate în Iran ar putea avea un impact direct asupra Pakistanului, prima dată. Este vorba de regiunea Baluchistan. În ambele state, atât Pakistanul cât și Iranul au anumite probleme de securitate cu miliții extremiste care acționează în Baluchistan”, spune Caba.

Cine ar avea probleme

Și statele arabe din zona Golfului ar putea să aibă anumite probleme din această cauză. Arabia Saudită este printre acestea, chiar dacă saudiții ar putea să aibă și un mic avantaj.

„Un alt element relevant e impactul asupra statelor din Consiliul de Cooperare al Golfului, unde scopul lor acum este de a diversifica economia și pentru aceasta au nevoie de stabilitate a situației de securitate. Un stat foarte vocal este Arabia Saudită. Arabia Saudită are în desfășurare viziunea 2030 și orice schimbare în situația de securitate din regiune are impact direct asupra Arabiei Saudite. Am observat că există niște fricțiuni între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, dar aceasta trebuie privită că au mai existat fricțiuni între statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, astfel că nu trebuie să ne îngrijoreze la un nivel ridicat. Cel mai probabil aceste două state, Arabia Saudită și Emiratele, vor avea un numitor comun în perioada următoare”, mai spune expertul.

Însă și alte state, nu neapărat doar cele din imediata apropiere, ar putea să aibă probleme.

„Vedem India, țară care a început să fie mai apropiată de Israel, cu impact asupra situației din Palestina. Există un fel de cooperare destul de bună între Emiratele Arabe Unite și India. Această cooperare, bineînțeles, are un impact în ceea ce privește un alt aliniament strategic din zona Orientului și anume cum ar fi Turcia, Arabia Saudită, Pakistan. Deci există mai multe evoluții și aliniamente strategice, dar toate acestea sunt evoluții și depind în special de ceea ce s-ar putea întâmpla cu Iranul”, adaugă el.

Ce ar însemna un război în Iran pentru România

Pe de altă parte, România ar fi afectată mai degrabă marginal, consideră Flavius Caba. O problemă ar putea fi dată totuși de creșterea cotațiilor petrolului, care ar afecta Europa.

„Eu zic că totuși România va fi un stat puțin afectat. Ar fi afectată doar economic, dar chiar și așa destul de puțin. Pentru că, odată, relațiile noastre comerciale cele mai multe sunt dezvoltate în statele din Uniunea Europeană, 75%. Eu mă gândesc, în Uniunea Europeană principalii parteneri sunt Turcia, apoi China. Bineînțeles, mai avem Statele Unite, alte state est-asiatice cum Coreea de Sud, Japonia, statele din Orientul Mijlociu. Avem relații bune, relații bune comerciale, dar nu la un nivel atât de mare încât să ne fie afectată grav economia. Deci impactul asupra noastră per general, direct, ar fi unul redus. Dar, indirect, am putea fi afectați în relaționarea cu alte state din Europa”, punctează Flavius Caba.

În ce privește posibila blocare a strâmtorii Hormuz, riscurile nu lipsesc.

„E un alt scenariu, și anume dacă strâmtoarea Hormuz va putea fi blocată și cum va fi blocată. Va putea fi blocată fizic? Sau va fi doar limitat accesul, sau limitat accesul navelor? Adică prin mine, mine antinavă. Deci depinde mult cum va fi limitat accesul prin strâmtoarea Hormuz. Limitarea destul de puternică a traficului prin strâmtoarea Hormuz ar avea impact și asupra altor economii din Estul Asiei cu care Iranul și statele din Golf au o relație, în special pe un schimb comercial în domeniul energetic, în ceea ce privește petrolul și gazele”, mai afirmă el.

Rusia lui Putin ar câștiga de pe urma prețului petrolului

Asta înseamnă și că prețul barilului la petrol ar putea crește. „Per general, dacă se blochează strâmtoarea e posibil să vedem o schimbare puternică în prețul petrolului la nivel mondial. Știm că acum aproximativ 10-15 ani s-a ajuns până la 110-120 de dolari pe baril. Acum, consider că e puțin probabil să crească peste 120-130, deci ăsta e scenariul maxim, să zic”, subliniază el.

Pe de altă parte, există și țări care ar beneficia de pe urma unui război între Iran și SUA, pe fondul creșterii petrolului. Rusia lui Putin, Arabia Saudită și alte țări producătoare de energie ar fi avantajate.

„Orice creștere a prețului de petrol va favoriza și economia Rusiei. Planificarea bugetară rusă este la 60 de dolari penbaril, iar cea saudită la 97. Doar că saudiții chiar daca ar câștiga prin creștea prețului de baril, vor pierde per general pentru că le-ar fi afectata stabilitatea securitară și economică, fiind afectat planul privind diversificarea economică specifică viziunii 2030”, este analiza lui Flavius Caba.

O cădere a Iranului ar afecta însă și Rusia sau China și nu doar aliații Teheranului. Țările din regiune ar avea diverse probleme.

„Căderea Iranului ar avea un impact geopolitic major pentru Orientul Mijlociu și Asia, în general. Pakistan, statele din Consiliul de Cooperare al Golfului, dar și China și Rusia ar fi afectate dacă ar cădea Iranului. China cel mai puțin, dar totuși ar avea unele probleme”, conchide Flavius Caba.