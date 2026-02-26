Video Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă

Fundația Rusă Anticorupție (FBK) a publicat o nouă investigație despre faimosul palat al președintelui rus Vladimir Putin, situat lângă pe malul Mării Negre. Potrivit anchetei, imobilul are acum un nou proprietar.

Detaliile au fost publicate pe site-ul fondatorului FBK, Alexei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 într-o închisoare din Siberia.

Potrivit anchetatorilor, palatul lui Putin, care a costat o sumă astronomică să fie construit, a ajuns la oligarhul de la Kremlin, Arkadi Rotenberg. Acesta l-a cumpărat pentru suma infimă de 800.000 de ruble — prețul unei mașini vechi și ruginite.

Documentele arată că, pe 31 martie 2021, Rotenberg a achiziționat 100% din acțiunile companiei Binom pentru această sumă. Prin intermediul acestei firme, el controlează întregul complex de lângă Gelendjik.

Oligarhul a declarat că a cumpărat acest „aparthotel” cu două luni înainte de a deveni proprietar oficial. Aceasta a fost o încercare de a-l exonera pe Putin, implicat în celebra investigație privind palatul.

Construcția reședinței a durat aproximativ 20 de ani. Suprafața terenului depășește 7.000 de hectare. Complexul include palatul principal, un complex subteran de hochei, un templu, un parc, drumuri, poduri, o clădire restaurant de peste 5.000 de metri pătrați, un tunel cu lift spre mare și un debarcader privat, scrie Dialog.UA.

Potrivit investigației, finanțarea a venit prin împrumuturi de la entități offshore. Banii au trecut printr-un lanț de companii și au fost folosiți pentru plata lucrărilor de construcție.

După finalizarea principalelor etape de construcție, sume importante au rămas în conturile companiei-mamă. Echipa lui Navalnîi susține că soldul necheltuit s-a ridicat la 6,5 miliarde de ruble.

O parte din acești bani ar fi fost transferați către fonduri asociate cu Alina Kabaeva, presupusa parteneră a dictatorului rus.

„Putin a trăit mult timp în propria realitate, unde viețile oamenilor nu valorează nimic, unde poate cheltui mai mult pe un singur candelabru decât ar câștiga un rus obișnuit într-o viață, din banii pe care i-a furat. Nu are intenția să schimbe asta. Dimpotrivă, fură mai agresiv și mai nerușinat în fiecare an”, a transmis FBK.

Cine este Arkadi Rotenberg

Înainte ca Arkadi Rotenberg să devină unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, el și fratele său erau prietenii de antrenament de judo ai lui Vladimir Putin, pe vremea când președintele rus era adolescent.

Când Putin a ajuns l-a putere i-a răsplătit pe cei doi frați, oferindu-le controlul marilor întreprinderi de stat şi contracte profitabile, lucru ce le-a adus o avere uriaşă.

Arkadi și fratele său, Boris, au construit de atunci un uriaş imperiu familial de investiţii internaţionale sub o reţea de companii-fantomă, ceea ce l-a făcut pe fiul lui Arkadi, Igor, un miliardar de sine stătător.

Rețeaua lui Arkadi Rotenberg domină companiile naționalizate

O investigație realizată de Novaya Gazeta Europe și publicată joi a dezvăluit că majoritatea directorilor generali numiți să conducă cele mai mari companii naționalizate din Rusia sunt persoane cu legături apropiate de Vladimir Putin, în contextul în care Kremlinul continuă o amplă redistribuire a activelor în favoarea unei elite restrânse, loiale politic.

Investigația a arătat că cel puțin 11 companii din listă erau controlate de structuri asociate cu Arkadi Rotenberg, prieten din copilărie al lui Putin, care a rămas un apropiat și partener de afaceri al acestuia. Directorii generali a încă trei companii naționalizate au fost numiți din alte entități legate de Rotenberg.

Alte zece companii erau conduse de persoane asociate cu Dmitri Patrușev, fiul fostului șef al FSB și apropiat al lui Putin, Nikolai Patrușev.