Trump riscă să intre într-o capcană de tip Irak în confruntarea cu Iranul

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă are o ironie istorică. Ascensiunea sa politică a fost alimentată, în parte, de neîncrederea profundă a americanilor față de establishmentul care a susținut războiul din Irak. Astăzi însă, criticii avertizează că liderul republican ar putea repeta unele dintre greșelile strategice și excesele retorice care au marcat intervenția decisă în 2003 de președintele George W. Bush, relatează CNN.

Trump nu a anunțat o decizie finală privind o eventuală lovitură militară împotriva Iranului. Totuși, consolidarea masivă a forțelor navale și aeriene americane în regiune reprezintă cea mai amplă desfășurare de trupe de la invazia Irakului, care a dus la înlăturarea lui Saddam Hussein.

Pentru Casa Albă, această mobilizare ar putea constitui o pârghie în negocierile reluate la Geneva. Însă, în absența unui progres diplomatic major, retragerea forțelor fără un rezultat concret ar putea afecta prestigiul președintelui.

O opinie publică nepregătită pentru război

Administrația Trump s-a construit pe mesajul mișcării „America First”, ostilă intervențiilor externe prelungite. Spre deosebire de perioada premergătoare invaziei Irakului, când administrația Bush a pregătit luni întregi opinia publică pentru conflict — chiar dacă pe baza unor informații ulterior contestate — actuala administrație a oferit justificări fragmentare și adesea contradictorii.

În discursul său privind Starea Națiunii, Trump a reiterat că Iranului nu trebuie să i se permită niciodată să obțină arma nucleară. Totuși, declarațiile sale au ridicat semne de întrebare, având în vedere că anterior susținuse că programul nuclear iranian fusese „anihilat”. Președintele a invocat, de asemenea, victimele americane din Irak, atribuite milițiilor sprijinite de Teheran, precum și reprimarea violentă a protestelor interne din Iran.

Dilema rachetelor

Ecoul istoric al justificărilor din 2003 s-a făcut simțit atunci când Trump a vorbit despre programul balistic iranian. El a avertizat că Teheranul dezvoltă rachete capabile să amenințe Europa și, în perspectivă, teritoriul american.

Retorica amintește de declarațiile făcute de George W. Bush și de premierul britanic de atunci, Tony Blair, privind presupusa amenințare directă a Irakului asupra Occidentului. Ulterior, multe dintre acele afirmații s-au dovedit exagerate sau eronate.

Dincolo de retorică, o altă lecție a Irakului privește lipsa unei planificări adecvate pentru perioada post-conflict. Răsturnarea regimului lui Saddam Hussein a fost urmată de ani de instabilitate, fragmentare sectară și insurgentă.

În cazul Iranului, incertitudinile sunt la fel de pronunțate. Potrivit relatărilor CNN, șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, ar fi recunoscut dificultatea anticipării consecințelor unei schimbări de regim la Teheran. Comunitatea americană de informații estimează că, în eventualitatea unui vid de putere, Garda Revoluționară Islamică — aripa dură a sistemului — ar putea prelua controlul. Un astfel de scenariu nu ar garanta o orientare mai moderată sau mai favorabilă Washingtonului.

Calculul strategic și riscul de hubris

Istoria politicii externe americane arată că ipotezele privind comportamentul adversarilor pot eșua în contact cu realitatea complexă a Orientului Mijlociu. Chiar Trump avertiza, anul trecut, în Arabia Saudită, împotriva intervențiilor în societăți „pe care nu le înțelegem pe deplin”.

Întrebat de ce Iranul nu cedează presiunii americane, emisarul special Steve Witkoff sugera recent că președintele este surprins de lipsa unei capitulări. Însă Teheranul are propriile lecții istorice. Căderea unor lideri precum Moammar Gadhafi, în lipsa unor arme de distrugere în masă, a alimentat convingerea că un arsenal credibil poate reprezenta o garanție de supraviețuire a regimului.

În 2003, intervenția din Irak era prezentată drept o operațiune rapidă, de tip „șoc și groază”. Realitatea s-a dovedit mult mai complexă. În ultimele zile, Trump a respins public avertismentele privind dificultatea unui eventual conflict cu Iranul, sugerând că o confruntare ar putea fi „ușor de câștigat”.

Diplomație sau confruntare?

Negocierile mediate de Oman ar putea oferi o alternativă la escaladare. Însă succesul lor depinde de disponibilitatea Iranului de a face concesii pe care Trump să le poată prezenta drept o victorie politică.

Teheranul a indicat că ar putea negocia în privința nivelului de îmbogățire a uraniului, dar programul balistic rămâne un subiect sensibil. În plus, președintele american are propriile constrângeri interne: ar fi dificil să accepte un acord care să semene cu înțelegerea nucleară din era Barack Obama, pe care el însuși a denunțat-o.

Pentru Trump, tentația unei soluții militare poate fi puternică, mai ales într-un moment în care rețelele regionale ale Iranului sunt slăbite, iar economia țării este afectată de sancțiuni. Eliminarea programelor nucleare și balistice iraniene ar putea redesena echilibrul de putere în regiune și ar oferi Casei Albe o realizare majoră de politică externă.

În același timp, riscurile sunt considerabile: pierderi militare americane, victime civile și o posibilă destabilizare regională pe termen lung.

Dacă ar reuși să înlăture regimul ayatollahilor, Trump s-ar înscrie într-o listă de președinți — de la Jimmy Carter la Joe Biden — care nu au reușit să schimbe fundamental relația cu Teheranul.

Întrebarea rămâne dacă oportunitatea strategică percepută astăzi nu ascunde, de fapt, riscul repetării unei lecții costisitoare din trecut.