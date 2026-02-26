Un fost participant la „Survivor”, audiat în „dosarul Păulești”. Procurorii prahoveni au continuat ancheta

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au continuat astăzi, 26 februarie, audierile în dosarul trucării de meciuri de la CS Păulești, club din Liga 3. Au fost prezenți fotbaliștii Gabriel Matei, fost fotbalist la FCSB - care azi a împlinit vârsta de 36 de ani, și coechipierul Marius Sanda, precum și Raul Papp, fratele lui Paul Papp, de la Petrolul Ploiești.

Au mai fost audiați finanțatorul clubului prahovean, Claudiu Blaga, și Alexandru Cristescu, un apropiat al lui Blaga. În jurul orei 13:20, procurorii au hotărât ca Gabi Matei să fie eliberat sub control judiciar, la fel și Marius Sanda, dar aceștia au părăsit incinta în jurul orei 16:45.

Atacantul Adrian Petre (28 de ani), fost jucător la FCSB și fost participant la reality-show-ul Survivor, acum liber de contract, a fost chemat joi la audieri la sediul Federației Române de Fotbal, în cazul scandalului de pariuri care a zguduit fotbalul românesc de la echipa din liga a treia, CS Păulești.

În timp ce foștii lui colegi Gabi Matei (36 de ani) și Marius Sanda (33 de ani) s-au prezentat cu cătușe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, pentru a fi cercetați sub control judiciar, Petre a fost chemat de membrii Comisiei de Integritate din cadrul FRF la sediul din București, pentru a da explicații.

A venit de mână cu soția la federație

Adrian Petre, campion al României alături de Farul, în 2023, și câștigător de Cupă cu FCSB, în 2020, s-a despărțit recent de CS Păulești, la începutul acestui an.

Adrian Petre a evoluat în tricoul formației prahovene din iulie 2025 până în luna ianuarie 2026, când a plecat din România în junglă, pentru a participa la show-ul „Survivor”. Eliminat din competiție, a revenit în țară, iar joi la prânz a mers să dea explicații la FRF. Nu singur, ci însoțit de soție.

„Eu am fost chemat să dau o declarație, am fost citat să vin să dau o declarație dacă știu niște chestii. Atât, am zis ce am avut de zis, tot adevărul la întrebările pe care mi le-au pus ei, am răspuns și asta a fost tot. Eu nu am nicio problemă.

Nu am simțit niciodată că s-ar întâmpla ceva, pentru că noi am pierdut foarte puține meciuri. Se întâmplă să pierzi, eu eram conștient că o să și pierdem, nu aveam cum să câștigăm tot. Nu m-am gândit o secundă la așa ceva, pentru că nu am mai întâlnit până acum asta. Sincer să fiu, nu știam de chestiile astea. Eu am spus la FRF tot ce trebuia. Mai departe oamenii iau deciziile”, a spus Adrian Petre, la final, pentru prosport.ro.

Clubul din Liga 3 se află în centrul unui uriaș scandal de trucare de meciuri pentru pariuri. Cei implicați au avut câștiguri de 840.000 de lei, conform autorităților.