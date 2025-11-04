Rusia se apropie tot mai mult de trupele ucrainene din Pokrovsk. Situația este „extrem de dificilă”, spune Zelenski

Rusia a anunțat, marți, 4 noiembrie, că forțele sale pun presiuni tot mai mari în jurul trupelor ucrainene din orașul Pokrovsk, un important nod rutier și feroviar din regiunea Donețk, aflat în centrul luptelor de peste un an.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că militarii săi au „eliberat 35 de clădiri” din oraș, în timp ce luptele continuă pe străzile distruse de bombardamente. Moscova susține, de asemenea, că forțele sale avansează și în jurul localității Kupiansk, din regiunea Harkov, transmite Reuters.

Informațiile de pe câmpul de luptă nu au putut fi verificate independent, menționează Reuters.

Ucrainenii rezistă în Pokrovsk

Proiectul ucrainean DeepState, care monitorizează linia frontului pe baza imaginilor din surse deschise, arată că trupele ruse au avansat în Pokrovsk și în zonele din jur, însă controlul asupra orașului este încă disputat.

Serviciul de informații militare ucrainean a publicat imagini cu lupte în interiorul orașului, confirmând că unități speciale continuă să se confrunte cu forțele ruse în mai multe cartiere.

Pokrovsk avea aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, dar majoritatea civililor au fost evacuați. Cucerirea orașului ar putea permite Rusiei să avanseze spre Kramatorsk și Sloviansk, ultimele mari orașe ucrainene din Donețk.

Președintele Volodimir Zelenski a recunoscut luni că situația din Pokrovsk este „extrem de dificilă”, însă armata ucraineană insistă că niciun district nu este complet pierdut.

Evaluările experților

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că forțele ruse înaintează constant în direcția Pokrovsk și par să acționeze cu o „ușurință tot mai mare” în interiorul orașului.

Un ofițer ucrainean citat de ISW a declarat că rușii încearcă să stabilească posturi de observație și poziții defensive în mai multe zone, în timp ce trupele ucrainene desfășoară contraatacuri pentru a recâștiga teren.

Imagini geolocalizate arată că Ucraina a obținut mici câștiguri în estul localității Rodynske, unde Rusia susținea anterior că deținea controlul.

Corpul 7 de reacție rapidă al forțelor aeriene ucrainene a transmis că a reușit să „creeze oportunități” pentru reaprovizionarea și întărirea pozițiilor din jurul Pokrovskului, împiedicând în același timp rușii să blocheze autostrada strategică H-32 Pokrovsk–Myrnohrad.

Miza Pokrovskului

Pokrovsk este considerat un punct important pentru ambele tabere: orașul găzduiește singura mină de cărbune cocsificabil din Ucraina și este folosit de armata ucraineană ca rută de aprovizionare pentru frontul din Donețk.

Potrivit analiștilor occidentali, inclusiv Rob Lee, de la Institutul de Cercetare în Politică Externă (SUA), ocuparea Pokrovskului ar fi o victorie semnificativă pentru Moscova, însă Rusia ar mai avea mult de luptat pentru a controla întregul Donețk și orașele fortificate Kramatorsk și Sloviansk.