Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Autosabotaj. Trupele rusești își incendiază propriile camioane pentru a bloca deplasarea în Pokrovsk

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Gruparea partizană ucraineană Atesh susține că unul dintre agenții săi, infiltrați în armata rusă, a incendiat camionul unității pentru a împiedica plecarea către Pokrovsk, orașul aflat pe linia frontului, unde situația rămâne extrem de tensionată. 

Camioane autoincendiate FOTO: Telegram/Atesh
Rusia încearcă de ani de zile să captureze acest important nod logistic pentru trupele de la Kiev din regiunea Donețk, iar recentele atacuri intensificate au străpuns apărarea orașului.

Grupul partizan ucrainean Atesh afirmă că unul dintre agenții săi din cadrul Brigăzii 115 de pușcași motorizați a Rusiei a dat foc unui camion pentru a împiedica desfășurarea trupelor în Pokrovsk, scrie Kyiv Post.

Imaginile arată o persoană aprinzând o substanță inflamabilă pe un camion rusesc cu însemnul pro-război „Z” pictat pe portieră.

Atesh a declarat că unitatea este staționată lângă Avdiivka, un alt câmp de luptă cheie din regiunea Donețk, capturat de trupele ruse în februarie 2024. Brigada 115 de puști motorizate separate are sediul în satul Lastochkyne, la nord-vest de Avdiivka. Mass-media ucraineană care a preluat relatarea notează că nu poate verifica independent autenticitatea informațiilor furnizate de Atesh.

Grupul a afirmat că doar comanda rusă deficitară i-a determinat pe agenți să desfășoare operațiuni de sabotaj similare.

„Prin aceasta, agenții au întârziat desfășurarea unității și și-au asigurat propria supraviețuire. Soldații văd că acei comandanți ai lor lor abandonează personalul la o moarte sigură, fără a le oferi odihnă sau evacuare”, se arată în actualizare.

O anchetă recentă realizată de mass-media independentă rusă a identificat peste 100 de comandanți acuzați de torturarea și executarea propriilor soldați în Ucraina pentru motive care variază de la nesupunerea la ordine până la refuzul de a preda o parte din indemnizația pentru accident de muncă.

Atesh a făcut un apel la mai mulți soldați ruși să dezerteze.

„Agenții noștri demonstrează că fiecare soldat rus poate lupta pentru viața sa fără a părăsi unitatea! Sabotajul este cea mai eficientă metodă de a evita să fii trimis la sacrificiu”, se arată în actualizare.

"Facem apel la toți militarii ruși să facă la fel! Salvați-vă viețile!"

