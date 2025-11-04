search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Piloți ucraineni de elită, uciși de o rachetă rusească în timp ce participau la o ceremonie în aer liber

Război în Ucraina
Pilotul de elită Volodimir Sviatnenko, cu indicativul de apel „Znakhar” (vindecător), care și-a câștigat renumele evacuând răniți de pe câmpurile morții din Krinki, a fost ucis în timpul unei ceremonii la care participau cei mai buni piloți și infanteriști marini ai Brigăzii 35, în urma unui atac rusesc în regiunea Dnipropetrovsk, relatează Euromaidan Press.

image

Sviatnenko, în vârstă de 43 de ani, a fost ucis pe 1 noiembrie în timp ce participa la o ceremonie în aer liber pentru a fi decorat pentru merite în luptă.

Fratele său, jurnalistul Dmitro Sviatnenko, a scris pe rețelele de socializare că Volodimir, care luptă pentru armata ucraineană din 2023, a supraviețuit celor dificile condiții pe câmpul de luptă, ca să moară în timpul unei ceremonii militare.

„A îndurat iadul în Krinki, Kurahove, Marianka, Krasnohorivka... A fost ucis de ruși. Dar nu pe câmpul de luptă. Ci în adâncimea liniilor din spate”, a scris el.

Dmitro a adăugat că fratele său și camarazii săi s-au adunat pe teren deschis pentru a primi distincțiile militare.

„Cei mai buni au fost adunați. Cei mai buni piloți și soldați de infanterie din cadrul brigăzii. În spațiu deschis. O rachetă balistică a lovit. O poveste despre neglijență (sau posibilă neglijență) s-a repetat”, a spus el.

Potrivit jurnalistului, Volodimir era foarte apreciat de camarazi, iar serviciul de presă scris și un articol despre faptele lui. 

„A cărat răniții, a salvat camarazi – indicativul său de apel «Znahar» era binemeritat. De la infanterist marin la pilot de dronă. A fost primul care a zburat folosind fibra optică. Și-a instruit și motivat camarazii”, a spus Sviatnenko.

Jurnalistul a adăugat că fratele său a primit permisiunea să călătorească în străinătate pentru concediu.

Kostiantin Huzenko , fotograf și militar ucrainean în cadrul Brigăzii 35 Separate de Marină, a fost, de asemenea, ucis în atac, au declarat prietenii acestuia pentru Kyiv Independent.

Conform unei postări pe Facebook a Forței Operaționale „Est”, formațiune responsabilă de sectorul estic, atacul a provocat morți și răniți în rândul personalului militar ucrainean. Mesajul nu a precizat numărul victimelor.

Kievul a deschis o anchetă

După atac, Biroul de Investigații al Statului a raportat că a lansat o anchetă preliminară privind incidentul soldat cu moartea și rănirea unor soldați.

Constatările preliminare indică faptul că, în jurul orei 17:00, pe 1 noiembrie, forțele ruse au efectuat un atac cu rachete asupra unei baze militare ucrainene.

O echipă de anchetă și operativă a ajuns imediat la fața locului pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Printre alte aspecte, anchetatorii verifică dacă au fost respectate protocialele de siguranță pentru personal în timpul alertei aeriene și dacă au fost organizate adăposturi adecvate pentru militari.

Ancheta premergătoare procesului se desfășoară în temeiul unui articol din Codul penal, în special privind neglijența în serviciul militar în condiții de lege marțială.

Corpul 30 de Marină, care include Brigada 35, a confirmat că soldații săi au fost vizați în atacul rusesc din regiunea Dnipropetrovsk.

„În momentul atacului, militari dintr-una dintre brigăzile separate de marină se aflau în sat. Atacul a fost efectuat în centrul așezării, unde nu există facilități militare”, a declarat Corpul, adăugând că unele persoane au fost suspendate din funcție.

Atac rusesc în regiunea Dnipropetrovsk

Pe 1 noiembrie, rușii au atacat și satul Novotroitske din districtul Samarski, regiunea Dnipropetrovsk cu o rachetă balistică și o dronă. Printre morți și răniți s-au numărat doi copii.

Ocupanții au atacat, de asemenea, orașele Nikopol, Pokrovska, Marhanets și comunitățile Cervonohrihorivka din regiunea Dnipropetrovsk folosind drone FPV și foc de artilerie.

Grupul Militar de Est al Ucrainei a raportat că atacul cu rachete și drone a dus la morți și răniți în rândul personalului Forțelor Armate Ucrainene.

A fost demarată o inspecție privind promptitudinea avertizărilor privind rachetele, restricțiile privind amplasarea personalului, organizarea de întâlniri și adunări în zone deschise și utilizarea locațiilor care nu sunt destinate acestor scopuri.

