Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Postare ironică a Ministerului estonian de Externe după apariția unei nave sub pavilon Wagner pe Nerva: „Mărşăluieşte din nou spre Moscova?”

Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul estonian a postat un mesaj sarcastic pe X după ce o navă aparţinând Pazei de Coastă rusă a fost observată navigând sub pavilionul grupării paramilitare ruse Wagner, pe râul Narva, care desparte Estonia şi Rusia, relatează Euronews.

FOTO Captura
FOTO Captura

„Wagner mărşăluieşte din nou spre Moscova sau începe, de data asta, la Sankt Petersburg? Greu de spus. De partea noastră pare că au anexat deja Paza de Coastă rusă”, se arată în postarea guvernul estonian, cu referire la rebeliunea armată a grupului Wagner, în iunie 2023.

„S-ar spune că Putin a rămas fără idei. Cheamă din nou Wagner?”, a reacţionat premierul estonian Kristen Michal.

Ministerul estonian de Externe a publicat o declaraţie oficială pe site-ul său în urma incidentului.

„Informaţiile noastre, dar şi imagini şi înregistrări video arată că un vapor al Pazei de Coastă ruse sub pavillionul grupului militar provat Wagner a trecut azi (duminică) pe râul Narva.

Nu putem decât să ne întrebăm dacă spiritul şefului (Evgheni) Prigojin trăieşte în continuare în Rusia, dacă echipa Wagner încearcă să recucerească Moscova sau dacă vizează de această dată Sankt Petersburgul.

Pe de altă parte, acest spectacol nu face decât să confirme faptul că sistemul „uns cu toate alifiile» al Rusiei se prăbuşeşte din cauza războiului de agresiune pe care l-a lansat şi a presiunilor constante exercitate de către Occident. Putem, de asemenea, să confirmăm că tot ceea ce încearcă ruşii să facă pe râul Narva se desfăşoară sub supravegherea noastră atenttă”, a transmis Ministerul estonian de Externe.

Europa

