Joi, 21 August 2025
Adevărul
SUA participă la Eurovisionul rusesc. Reprezentantul lor, comparat cu Michael Jackson

Publicat:

Statele Unite vor participa la competiția muzicală Intervision, organizată de Rusia ca un concurs alternativ la Eurovision. Reprezentantul ales este Brandon Howard, despre care circulă zvonuri persistente că ar fi fiul lui Michael Jackson. 

Reprezentantul SUA, B. Howard, înconjurat de zvonuri legate de Michael Jackson FOTO: X
Reprezentantul SUA, B. Howard, înconjurat de zvonuri legate de Michael Jackson FOTO: X

Intervision, alternativa sovietică la Eurovision, s-a desfășurat între 1965 și 1980 în Cehoslovacia comunistă. Relansarea competiției în 2025 îi aparține lui Vladimir Putin, care l-a numit pe vicepremierul Dmitri Cernișcenko președinte al comitetului de organizare. Evenimentul va avea loc la Moscova, pe 20 septembrie.

Rusia, exclusă din Eurovision în urma invaziei Ucrainei din 2022, își va trimite în competiție propriul favorit: cântărețul pop pro-război Shaman (Iaroslav Iurevici Dronov), sancționat de Uniunea Europeană pentru participarea la concerte de propagandă organizate de Kremlin.

Printre țările participante se numără Belarus, Kârgâzstan, Venezuela, Cuba, Qatar, Kazahstan, dar și Serbia, deși aceasta este candidată la aderarea la UE și în continuare prezentă la Eurovision.

Ministerul ucrainean de Externe a reacționat dur, catalogând evenimentul drept un instrument de propagandă ostilă şi un mijloc de a ascunde politica agresivă a Federaţiei Ruse”.

Cine este B. Howard

Reprezentantul SUA, Brandon Howard, este un artist R&B și pop care a fost ani la rând în centrul speculațiilor legate de presupusa sa legătură de sânge cu Michael Jackson. Tatăl starului american, Joe Jackson, a fost managerul mamei sale, cântăreața Miki Howard.

Organizatorii Intervision au anunțat cu entuziasm participarea lui Howard, precizând pe Telegram că muzica sa „depăşeşte graniţele şi uneşte culturile”.

Zvonuri și teste neconcludente

Asemănările fizice dintre Howard și Michael Jackson au alimentat de mult timp speculațiile. În 2014, platforma FilmOn.com susținea că are dovezi ale paternității, însă testele au fost ulterior catalogate drept neconcludente.

În același an, cântărețul Akon declara într-un interviu pentru Larry King că, după ce a lucrat atât cu Jackson, cât și cu Howard, este convins că acesta din urmă este fiul regelui pop. Și artistul Aaron Carter a afirmat într-un interviu din 2021, acordat Vlad TV, că B. Howard ar fi fiul lui Michael Jackson.

Howard s-a născut în 1981, pe când Michael Jackson avea 23 de ani.

Muzică

