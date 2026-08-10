Cinci condiții pentru încheierea războiului, în opinia șefului forțelor de drone din Ucraina

Robert Brovdi, comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale armatei ucrainene, cunoscut sub indicativul „Madiar”, a enumerat cinci condiții pe care le consideră necesare pentru încheierea războiului cu Rusia.

Brovdi și-a prezentat evaluarea pe 9 august, chiar în ziua în care a împlinit 51 de ani, într-o postare pe canalul său de Telegram.

Potrivit comandantului ucrainean, războiul se va încheia atunci când Rusia nu va mai avea capacitatea de a finanța conflictul, de a produce arme, de a-și proteja infrastructura din spatele frontului și de a trimite noi oameni pe câmpul de luptă.

A cincea condiție, susține Brovdi, este reducerea capacității Kremlinului de a crea în interiorul țării impresia de stabilitate și control.

„Strategia unică acceptabilă este epuizarea sistematică și asimetrică a Rusiei, prin demontarea succesivă a acestor cinci piloni ai mașinii sale de război”, a scris comandantul.

„Rusia nu intenționează să se oprească”

Brovdi a avertizat că Rusia nu intenționează să oprească războiul și că, în opinia sa, perioada următoare va fi și mai dificilă pentru Ucraina.

El consideră că răspunsul Ucrainei trebuie să se bazeze pe ceea ce numește „inteligență și matematică”, adică pe folosirea eficientă a resurselor, a tehnologiei și a avantajelor asimetrice.

Printre punctele forte ale Ucrainei, comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot a enumerat capacitatea intelectuală, tehnologia, dorința de libertate și de dreptate istorică, precum și implicarea societății.

„Războiul s-a întors pe teritoriul Rusiei”

Brovdi a mai afirmat că războiul a ajuns deja pe teritoriul Rusiei.

Potrivit acestuia, la începutul invaziei la scară largă, Moscova estima că va putea ocupa Kievul în trei zile. În prezent, însă, atacurile ucrainene pot ajunge la ținte aflate pe teritoriul rus.

Comandantul și-a încheiat mesajul cu afirmația: „Vom rezista. Moscova va cădea. Crimeea o vom hrăni din nou și o vom reconstrui”.

Brovdi a susținut anterior că loviturile ucrainene cu rază lungă de acțiune trebuie să contribuie la epuizarea Rusiei din interior și să facă războiul tot mai costisitor pentru Moscova.

În această strategie, el pune accent în special pe atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești, care generează venituri pentru finanțarea războiului, precum și asupra obiectivelor militare aflate în spatele frontului.