Rusia lansează un nou submarin nuclear, purtător al torpilei „Apocalipsei”

Rusia a lansat cel mai recent submarin nuclear din flota sa, proiectat să transporte drona nucleară „Poseidon” — cunoscută în presă și sub numele de „racheta Apocalipsei” — despre care se afirmă că are capacitatea de a „șterge de pe hartă” națiuni întregi de coastă, potrivit relatărilor din mass-media ruse.

Ceremonia de lansare a submarinului „Habarovsk” a fost condusă de ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, în prezența comandantului Marinei, amiralul Aleksander Moiseiev, și a altor oficiali de rang înalt din industria navală. Evenimentul a avut loc la șantierul naval Sevmaș din Severodvinsk, cel mai mare complex de construcții navale militare din Rusia.

„Astăzi marcăm un moment important – lansarea submarinului cu propulsie nucleară Habarovsk, construit la prestigiosul șantier Sevmaș”, a declarat Belousov într-un discurs televizat, sâmbătă seara.

Potrivit agenției de presă TASS, ministrul rus al apărării a subliniat că submarinul, echipat cu arme subacvatice moderne și sisteme robotizate, va permite Federației Ruse să asigure protecția frontierelor sale maritime și să își apere interesele naționale în diverse regiuni ale oceanelor lumii.

Submarinul Habarovsk a fost proiectat de Biroul Central de Proiectare Navală Rubin și este conceput pentru a îndeplini misiuni navale folosind tehnologii subacvatice de ultimă generație, inclusiv sisteme robotizate multifuncționale, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Publicația Kommersant a amintit că, în urmă cu o săptămână, Rusia a efectuat un test al dronei subacvatice Poseidon, echipată cu un sistem de propulsie nuclear.

„Poseidon poate depăși viteza submarinelor și a torpilelor moderne, operând la adâncimi mari și pe distanțe intercontinentale. Submarinele din clasa Habarovsk sunt destinate să fie principalele platforme purtătoare ale acestei arme”, notează Kommersant.

Miercuri, președintele Vladimir Putin a anunțat succesul testului dronelor Poseidon, precizând că acestea au fost lansate de pe un submarin „mamă” și sunt echipate cu o centrală nucleară de dimensiuni de 100 de ori mai mici decât reactorul unui submarin strategic.

La rândul său, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a descris dispozitivul drept o „rachetă a Apocalipsei”. Într-un interviu acordat presei, președintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, Andrei Kartapolov, a afirmat că arma este „capabilă să distrugă întregi națiuni de coastă”.