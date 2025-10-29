Medvedev îl numește „imbecil” pe ministrul belgian al Apărării. Ce l-a înfuriat pe oficialul rus

După declarațiile ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, care a afirmat că „vom șterge Moscova de pe hartă” dacă Rusia ar lovi un capitală NATO, fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, i‑a răspuns dur pe X, numindu‑l „imbecil” și lăudând testul presupus al dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon.

Dmitri Medvedev a reacționat pe rețeaua X la declarațiile lui Theo Francken, scriind: „Felicitări tuturor prietenilor Rusiei (și, în special, imbecilului ministru belgian al Apărării) pentru testarea cu succes a dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon. Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon poate fi considerată o adevărată armă apocaliptică”. Mesajul fostului președinte pune accent pe pericolul reprezentat, în opinia sa, de noile capabilități tehnologice atribuite armatei ruse.

Ce a spus ministrul belgian

Theo Francken, întrebat într‑un interviu pentru ziarul De Morgen dacă se teme că Vladimir Putin ar putea lansa o rachetă asupra Bruxellesului, a răspuns: „Nu, pentru că atunci ar lovi în inima NATO, iar noi vom șterge Moscova de pe hartă”. Oficialul a spus totodată că este încrezător că Putin „nu va îndrăzni” să lanseze un astfel de atac, subliniind necesitatea de a nu ceda intimidărilor.

Ministrul a avertizat asupra capacității militare sporite a Rusiei: „Rușii și‑au sporit capacitățile. Economia lor militară produce de patru ori mai multă muniție decât întregul NATO la un loc”, a mai declarat Francken, potrivit Moscow Times.

Context: teste și avertismente

Anunțurile de la Moscova despre teste ale unor sisteme precum Burevestnik și Poseidon vin într‑un moment în care serviciile de informații occidentale și experți militari trag semnale de alarmă privind capacitatea Rusiei de a își reconstrui forțele și, în anumite scenarii, de a amenința state membre NATO în viitorul apropiat. Analize și declarații recente arată că există îngrijorări cu privire la posibilitatea unor acțiuni de „zonă gri” sau hybrid, dar și la necesitatea unor măsuri consolidate de descurajare în Europa.

„Dacă Rusia ar ataca Polonia în 2025 în același mod în care a atacat Ucraina, aceasta ar fi distrusă de forțele aeriene NATO și de forțele terestre ale Alianței. Putem fi siguri că Kaliningradul ar fi eliminat în primele ore. În primele ore, Kaliningradul va fi dispărut; toate instalațiile rusești sunt distruse”, a declarat fostul comandant american în Europa, Ben Hodges.