search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Pokrovsk, orașul-fantomă care înghite armata lui Putin. Cum se transformă avansul Rusiei într-o capcană strategică -Analiză

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Situația din Pokrovsk, oraș aflat pe linia frontului din estul Ucrainei, rămâne extrem de tensionată. Potrivit analiștilor militari ai proiectului DeepState, unități ruse au reușit să pătrundă în mai multe cartiere, unde își amenajează puncte de observație și poziții temporare.

SOldați ucraineni la Pokrovsk/FOTO:Profimedia
SOldați ucraineni la Pokrovsk/FOTO:Profimedia

Forțele ruse se infiltrează prin sudul localității, de-a lungul axei Zvirove–Șevcenko–Novopavlivka, precum și de-a lungul căii ferate dinspre Kotline. În oraș au fost confirmate prezențe ale trupelor inamice în mai multe zone rezidențiale, ceea ce creează o așa-numită „zonă gri” între pozițiile ucrainene și cele ruse.

Această situație complică semnificativ misiunile unităților ucrainene, mai ales în condițiile în care grupurile de recunoaștere ruse își schimbă frecvent locațiile pentru a evita loviturile dronelor.

În ultimele zile, observatorii platformei DeepState, apropiată de armata ucraineană, au remarcat o creștere a activității inamicului pe direcția estică, în apropierea localității Rivne, dar și în nordul Pokrovskului, unde se concentrează tot mai multă infanterie rusă.

Potrivit surselor, comandanți de rang înalt ai armatei ucrainene au sosit în zonă pentru a evalua situația și a coordona operațiunile de contraatac. Se ia în calcul implicarea unor unități specializate în misiuni de „curățare” a orașului de grupurile ruse infiltrate.

„Inamicul începe să se instaleze în interiorul orașului, fortificând poziții și ridicând puncte de observație”, precizează DeepState. Analiștii atrag atenția că, deși prezența comandamentului superior în zonă este un semnal pozitiv, deocamdată nu s-au luat decizii majore care să împiedice pătrunderea trupelor ruse dinspre sud.

Atacurile cu drone ucrainene asupra pozițiilor identificate continuă zilnic, însă procesul este descris drept „fără sfârșit”, întrucât forțele ruse se regrupează constant.

Comandantul unei unități de recunoaștere a armatei ucrainene, Denis Iaroslawski, a declarat pentru postul Kiev24 că apărătorii încearcă să mențină controlul asupra fiecărei străzi și clădiri din Pokrovsk. „Sperăm că deciziile privind orașul nu vor fi influențate de considerente politice, mai ales dacă va fi necesară retragerea pe poziții mai avantajoase”, a spus el.

Oficial, potrivit DeepState, rușii continuă să pătrundă în Pokrovsk dinspre sud, consolidându-și pozițiile de observare și crescând numărul de unități de infanterie în interiorul orașului.

„Semnificația strategică” a Pokrovskului, o iluzie alimentată de Kremlin

În timp ce Rusia sacrifică oameni pentru fiecare metru câștigat, Ucraina se adaptează strategic, transformând așa-numita „semnificație strategică” a Pokrovskului într-o iluzie alimentată de Kremlin.

Propunerea președintelui rus Vladimir Putin privind un „armistițiu temporar” la Pokrovsk, pentru ca „jurnaliștii” săi să poată confirma că orașul ucrainean ar fi încercuit, este privită la Kiev drept o manevră cinică și lipsită de sens. Pokrovsk nu este nici izolat, nici pierdut, iar condițiile de luptă pentru trupele ruse care au reușit să pătrundă în oraș sunt extrem de dure.

O realitate diferită de narațiunea Kremlinului

Potrivit surselor militare ucrainene, aproximativ 25 de echipe de asalt ruse, formate din câte 5–10 militari, au fost infiltrate în interiorul localității, uneori purtând haine civile. Relatările despre atacuri asupra civililor sunt investigate, însă aceste acțiuni nu pot fi considerate succese tactice.

Prizonieri ruși capturați de forțele ucrainene au descris o nouă tactică: micile grupuri sunt trimise să se ascundă în oraș, evitând contactul direct cu apărătorii, până când vor putea face joncțiunea cu alte unități ruse. Armata ucraineană identifică însă aceste grupuri și le neutralizează sistematic, folosind inclusiv bombe ghidate de tip AASM „Hammer”, furnizate de Franța, scrie pentru Kyiv Post, Chuck Pfarrer, fost comandant de escadrilă SEAL Team Six din cadrul Marinei SUA.

Citește și: Soldații ucraineni se confruntă cu „condiții dificile” în Pokrovsk, anunță șeful armatei ucrainene

O luptă de uzură

Confruntările din Pokrovsk sunt violente și se poartă stradă cu stradă, etaj cu etaj. Cu toate acestea, progresele Rusiei sunt lente. Pentru a ajunge din Donețk până la Pokrovsk, forțele ruse au avut nevoie de aproape patru ani – o distanță pe care, în timp de pace, o persoană ar putea-o parcurge într-o singură zi de mers.

Ucraina continuă să folosească tactici asimetrice. În ultimele săptămâni, unități speciale ucrainene au fost transportate cu elicoptere Black Hawk în spatele liniilor ruse, într-o operațiune coordonată de generalul Kirilo Budanov. Acțiunea a vizat distrugerea depozitelor de muniții și combustibil, a centrelor de comandă și a comunicațiilor ruse.

O situație fluidă pe teren

Președintele Volodimir Zelenski a descris situația de la Pokrovsk drept „dificilă, dar sub control”. Ambele armate se confruntă cu provocări logistice în zona de contact, un spațiu de aproximativ 20 de kilometri dominat de drone. Totuși, liniile de aprovizionare ale Ucrainei, dispersate și flexibile, continuă să susțină apărarea, în timp ce Rusia întâmpină dificultăți tot mai mari.

Atacurile ucrainene cu drone și artilerie au distrus numeroase vehicule și convoaie ruse, inclusiv tancuri și transportoare blindate. Potrivit estimărilor occidentale, pierderile Rusiei în zona Pokrovsk ar putea depăși 70.000 de militari de la începutul așa-numitei „ofensive de vară”.

Pierderi grele, câștiguri minime

Datele occidentale și sursele interne ruse indică pierderi zilnice cuprinse între 1.200 și 1.500 de militari, uneori chiar 2.000, cifre fără precedent în istoria recentă a conflictelor moderne. De asemenea, Rusia continuă să piardă vehicule blindate și echipamente într-un ritm ridicat – între 250 și 350 lunar, doar în zona Pokrovsk.

Același tipar s-a repetat la Bahmut, unde Rusia a revendicat o victorie simbolică, dar fără valoare strategică. Ucraina controlează în continuare terenul dominant din jurul orașului Ciasiv Iar, blocând orice avans semnificativ spre vest.

O bătălie fără miză strategică reală

Pokrovsk a avut, la începutul războiului, o importanță logistică – era un nod cheie în sprijinul apărării Avdiivkăi. Astăzi însă, rutele ucrainene de aprovizionare au fost deviate, iar orașul a devenit un capăt de linie, nu un punct de trecere.

Citește și: Șase morți, inclusiv copii, într-un atac rusesc executat de forțele ruse asupra Ucrainei, în timpul nopții

De mai bine de un an, Rusia nu a reușit să captureze niciun oraș ucrainean major. În același timp, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse au creat lipsuri de combustibil și cozi uriașe la benzinării.

Chiar dacă Moscova ar reuși să ocupe Pokrovsk, avansul ulterior ar fi limitat. Dincolo de oraș se întind terenuri deschise, vulnerabile la drone, la focul artileriei și la câmpurile de mine.

Lecțiile unui război de uzură

Pentru analiști, Pokrovsk este încă un exemplu al strategiei ruse de uzură, în care pierderile masive sunt compensate doar de câțiva kilometri de teren câștigat. Raportul pierderilor rămâne constant în defavoarea Rusiei, aproximativ 5 la 1.

Ucraina, în schimb, își perfecționează avantajul tehnologic: drone de atac de tip FPV, muniție inteligentă și sisteme HIMARS capabile să lovească cu precizie.

Pokrovsk, ca și Bahmut, este mai degrabă o „capcană urbană” decât o victorie strategică. Rusia riscă să sacrifice alte zeci de mii de soldați pentru un oraș distrus, fără valoare militară reală.

Un cost uriaș pentru o iluzie

La aproape patru ani de la începutul invaziei, războiul lui Putin se prelungește dincolo de durata celui de-al Doilea Război Mondial pentru Uniunea Sovietică. În tot acest timp, Rusia a reușit să ocupe o suprafață echivalentă cu 19% din teritoriul Ucrainei – o regiune comparabilă cu statul american Ohio.

Analiștii militari spun că narațiunea Kremlinului se prăbușește: „operațiunea specială” a devenit o capcană strategică. În timp ce pierderile umane, economice și politice cresc, întrebarea care planează tot mai puternic la Moscova este simplă: Pentru ce?

Pokrovsk nu va frânge rezistența Ucrainei, dar ar putea demonta încă o iluzie rusească, susține în Kyiv Post, Chuck Pfarrer, fost comandant de escadrilă SEAL Team Six din cadrul Marinei SUA.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
digi24.ro
image
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
stirileprotv.ro
image
Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București
gandul.ro
image
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
mediafax.ro
image
“Dacă-l tunzi pe Nicușor Dan, zici că e Colea Răutu!”. Comparație epocală a președintelui României cu vestitul actor
fanatik.ro
image
Un bucureștean a găsit o „metodă diabolică” prin care și-a făcut vecinii să-i achite restanțele uriașe la întreținere. Bărbatul locuiește într-unul dintre cele mai luxoase complexuri rezidențiale din Capitală.
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Ce drept are fostul soț asupra terenului moștenit pe care s-a construit o casă comună
playtech.ro
image
Milionarul pe care îl știu sute de mii de români care merge cu metroul ca un om obișnuit. ”Într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, este cel mai comod mijloc de transport”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a văzut cine e în platou și nu s-a putut abține: "Vrei să spun ceva? Patru, stai jos!"
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Ce nu va putea face niciodată inteligența artificială...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Temperaturi de MINUS 15 grade, vortex polar, Elena Mateescu şi Florinela Georgescu spun cum va iarna 2025-2026
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă dacă Republica Moldova intră în UE fără regiunea separatistă Transnistria
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
click.ro
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
San MArino shutterstock 2317865301 jpg
Cea mai veche republică independentă din lume
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?