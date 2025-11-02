Pokrovsk, orașul-fantomă care înghite armata lui Putin. Cum se transformă avansul Rusiei într-o capcană strategică -Analiză

Situația din Pokrovsk, oraș aflat pe linia frontului din estul Ucrainei, rămâne extrem de tensionată. Potrivit analiștilor militari ai proiectului DeepState, unități ruse au reușit să pătrundă în mai multe cartiere, unde își amenajează puncte de observație și poziții temporare.

Forțele ruse se infiltrează prin sudul localității, de-a lungul axei Zvirove–Șevcenko–Novopavlivka, precum și de-a lungul căii ferate dinspre Kotline. În oraș au fost confirmate prezențe ale trupelor inamice în mai multe zone rezidențiale, ceea ce creează o așa-numită „zonă gri” între pozițiile ucrainene și cele ruse.

Această situație complică semnificativ misiunile unităților ucrainene, mai ales în condițiile în care grupurile de recunoaștere ruse își schimbă frecvent locațiile pentru a evita loviturile dronelor.

În ultimele zile, observatorii platformei DeepState, apropiată de armata ucraineană, au remarcat o creștere a activității inamicului pe direcția estică, în apropierea localității Rivne, dar și în nordul Pokrovskului, unde se concentrează tot mai multă infanterie rusă.

Potrivit surselor, comandanți de rang înalt ai armatei ucrainene au sosit în zonă pentru a evalua situația și a coordona operațiunile de contraatac. Se ia în calcul implicarea unor unități specializate în misiuni de „curățare” a orașului de grupurile ruse infiltrate.

„Inamicul începe să se instaleze în interiorul orașului, fortificând poziții și ridicând puncte de observație”, precizează DeepState. Analiștii atrag atenția că, deși prezența comandamentului superior în zonă este un semnal pozitiv, deocamdată nu s-au luat decizii majore care să împiedice pătrunderea trupelor ruse dinspre sud.

Atacurile cu drone ucrainene asupra pozițiilor identificate continuă zilnic, însă procesul este descris drept „fără sfârșit”, întrucât forțele ruse se regrupează constant.

Comandantul unei unități de recunoaștere a armatei ucrainene, Denis Iaroslawski, a declarat pentru postul Kiev24 că apărătorii încearcă să mențină controlul asupra fiecărei străzi și clădiri din Pokrovsk. „Sperăm că deciziile privind orașul nu vor fi influențate de considerente politice, mai ales dacă va fi necesară retragerea pe poziții mai avantajoase”, a spus el.

Oficial, potrivit DeepState, rușii continuă să pătrundă în Pokrovsk dinspre sud, consolidându-și pozițiile de observare și crescând numărul de unități de infanterie în interiorul orașului.

„Semnificația strategică” a Pokrovskului, o iluzie alimentată de Kremlin

În timp ce Rusia sacrifică oameni pentru fiecare metru câștigat, Ucraina se adaptează strategic, transformând așa-numita „semnificație strategică” a Pokrovskului într-o iluzie alimentată de Kremlin.

Propunerea președintelui rus Vladimir Putin privind un „armistițiu temporar” la Pokrovsk, pentru ca „jurnaliștii” săi să poată confirma că orașul ucrainean ar fi încercuit, este privită la Kiev drept o manevră cinică și lipsită de sens. Pokrovsk nu este nici izolat, nici pierdut, iar condițiile de luptă pentru trupele ruse care au reușit să pătrundă în oraș sunt extrem de dure.

O realitate diferită de narațiunea Kremlinului

Potrivit surselor militare ucrainene, aproximativ 25 de echipe de asalt ruse, formate din câte 5–10 militari, au fost infiltrate în interiorul localității, uneori purtând haine civile. Relatările despre atacuri asupra civililor sunt investigate, însă aceste acțiuni nu pot fi considerate succese tactice.

Prizonieri ruși capturați de forțele ucrainene au descris o nouă tactică: micile grupuri sunt trimise să se ascundă în oraș, evitând contactul direct cu apărătorii, până când vor putea face joncțiunea cu alte unități ruse. Armata ucraineană identifică însă aceste grupuri și le neutralizează sistematic, folosind inclusiv bombe ghidate de tip AASM „Hammer”, furnizate de Franța, scrie pentru Kyiv Post, Chuck Pfarrer, fost comandant de escadrilă SEAL Team Six din cadrul Marinei SUA.

O luptă de uzură

Confruntările din Pokrovsk sunt violente și se poartă stradă cu stradă, etaj cu etaj. Cu toate acestea, progresele Rusiei sunt lente. Pentru a ajunge din Donețk până la Pokrovsk, forțele ruse au avut nevoie de aproape patru ani – o distanță pe care, în timp de pace, o persoană ar putea-o parcurge într-o singură zi de mers.

Ucraina continuă să folosească tactici asimetrice. În ultimele săptămâni, unități speciale ucrainene au fost transportate cu elicoptere Black Hawk în spatele liniilor ruse, într-o operațiune coordonată de generalul Kirilo Budanov. Acțiunea a vizat distrugerea depozitelor de muniții și combustibil, a centrelor de comandă și a comunicațiilor ruse.

O situație fluidă pe teren

Președintele Volodimir Zelenski a descris situația de la Pokrovsk drept „dificilă, dar sub control”. Ambele armate se confruntă cu provocări logistice în zona de contact, un spațiu de aproximativ 20 de kilometri dominat de drone. Totuși, liniile de aprovizionare ale Ucrainei, dispersate și flexibile, continuă să susțină apărarea, în timp ce Rusia întâmpină dificultăți tot mai mari.

Atacurile ucrainene cu drone și artilerie au distrus numeroase vehicule și convoaie ruse, inclusiv tancuri și transportoare blindate. Potrivit estimărilor occidentale, pierderile Rusiei în zona Pokrovsk ar putea depăși 70.000 de militari de la începutul așa-numitei „ofensive de vară”.

Pierderi grele, câștiguri minime

Datele occidentale și sursele interne ruse indică pierderi zilnice cuprinse între 1.200 și 1.500 de militari, uneori chiar 2.000, cifre fără precedent în istoria recentă a conflictelor moderne. De asemenea, Rusia continuă să piardă vehicule blindate și echipamente într-un ritm ridicat – între 250 și 350 lunar, doar în zona Pokrovsk.

Același tipar s-a repetat la Bahmut, unde Rusia a revendicat o victorie simbolică, dar fără valoare strategică. Ucraina controlează în continuare terenul dominant din jurul orașului Ciasiv Iar, blocând orice avans semnificativ spre vest.

O bătălie fără miză strategică reală

Pokrovsk a avut, la începutul războiului, o importanță logistică – era un nod cheie în sprijinul apărării Avdiivkăi. Astăzi însă, rutele ucrainene de aprovizionare au fost deviate, iar orașul a devenit un capăt de linie, nu un punct de trecere.

De mai bine de un an, Rusia nu a reușit să captureze niciun oraș ucrainean major. În același timp, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse au creat lipsuri de combustibil și cozi uriașe la benzinării.

Chiar dacă Moscova ar reuși să ocupe Pokrovsk, avansul ulterior ar fi limitat. Dincolo de oraș se întind terenuri deschise, vulnerabile la drone, la focul artileriei și la câmpurile de mine.

Lecțiile unui război de uzură

Pentru analiști, Pokrovsk este încă un exemplu al strategiei ruse de uzură, în care pierderile masive sunt compensate doar de câțiva kilometri de teren câștigat. Raportul pierderilor rămâne constant în defavoarea Rusiei, aproximativ 5 la 1.

Ucraina, în schimb, își perfecționează avantajul tehnologic: drone de atac de tip FPV, muniție inteligentă și sisteme HIMARS capabile să lovească cu precizie.

Pokrovsk, ca și Bahmut, este mai degrabă o „capcană urbană” decât o victorie strategică. Rusia riscă să sacrifice alte zeci de mii de soldați pentru un oraș distrus, fără valoare militară reală.

Un cost uriaș pentru o iluzie

La aproape patru ani de la începutul invaziei, războiul lui Putin se prelungește dincolo de durata celui de-al Doilea Război Mondial pentru Uniunea Sovietică. În tot acest timp, Rusia a reușit să ocupe o suprafață echivalentă cu 19% din teritoriul Ucrainei – o regiune comparabilă cu statul american Ohio.

Analiștii militari spun că narațiunea Kremlinului se prăbușește: „operațiunea specială” a devenit o capcană strategică. În timp ce pierderile umane, economice și politice cresc, întrebarea care planează tot mai puternic la Moscova este simplă: Pentru ce?

Pokrovsk nu va frânge rezistența Ucrainei, dar ar putea demonta încă o iluzie rusească, susține în Kyiv Post, Chuck Pfarrer, fost comandant de escadrilă SEAL Team Six din cadrul Marinei SUA.