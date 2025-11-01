Răspunsul Kremlinul la întrebarea privind utilizarea în Ucraina a unor rachete interzise de tratatele internaționale

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a dorit să comenteze relatările Reuters privind lansarea asupra Ucrainei a rachetelor 9M729 Novator, interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare. În schimb, jurnaliștii au fost îndemnați să contacteze Ministerul rus al Apărării în această chestiune, relatează Reuters.

Întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că Rusia a lansat rachete cu rază intermediară de acțiune 9M729 în războiul din Ucraina, Peskov a spus că întrebarea ar trebui adresată Ministerului rus al Apărării.

„Această întrebare ar trebui adresată armatei - ce fel de rachete, sisteme de lansare și arme specifice sunt folosite. Întrebarea ar trebui pusă Ministerului Apărării”, a spus el.

În ceea ce privește chestiunea dacă tocmai din pricina dezvoltării acestei rachetei, ​​Statele Unite au decis să se retragă din Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune (INF) în 2019, Peskov a susținut că nu este adevărat.

„Dacă vă amintiți această poveste, de fapt, partea americană a făcut întra-adevăr aceste afirmații la acea vreme, dar partea rusă le-a respins într-un mod foarte convingător și, dimpotrivă, a explicat că afirmațiile sunt nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Tratatul INF interzicea dezvoltarea și producția de rachete capabile să poarte focoase nucleare cu o rază de acțiune de peste 500 km. Rusia a susținut la acea vreme că Novator nu încalcă termenii tratatului.

Rusia a efectuat mai multe atacuri asupra Ucrainei cu racheta de croazieră 9M729

Această confirmare, în premieră, a venit din partea ministrul ucrainean de externe Andri Sibiha.

Rusia a efectuat 23 de atacuri cu această rachetă începând din august, a declarat pentru Reuters un alt oficial ucrainean de rang înalt.

Racheta 9M729, lansată de la sol, are rază de acțiune de 2.500 km, potrivit site-ului web Missile Threat, realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (Washington).

Utilizarea rachetei 9M729 reprezintă o extindere a arsenalul de arme cu rază lungă de acțiune al Rusiei și se încadrează într-un tipar în care Moscova trimite semnale amenințătoare către Europa, în timp ce Trump caută o soluționare a conflictului, au declarat analiști militari occidentali.

„Cred că Putin încearcă să amplifice presiunea în cadrul negocierilor cu Ucraina”, a apreciat William Alberque, cercetător adjunct senior în cadrul grupului de experți Pacific Forum, adăugând că racheta 9M729 a fost proiectată pentru a lovi ținte din Europa.

După ce SUA s-au retras din tratatul INF, care interzicea rachetele lansate de la sol având ​​o rază de acțiune de între 500 și 5.500 km, Rusia a declarat un moratoriu asupra desfășurării de rachete cu rază intermediară de acțiune.

Pe 4 august, cu puțin timp înainte de lansarea acestor rachete în Ucraina, Rusia a anunța că nu va mai limita locurile în care desfășoară rachete cu rază intermediară de acțiune.

„Dacă se demonstrează că Rusia folosește aceste rachete, care ar putea fi nucleare, în Ucraina, atunci aceasta este o problemă pentru securitatea europeană, nu doar pentru Ucraina”, a declarat John Foreman, fost atașat britanic al apărării la Moscova și Kiev.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a furnizat detalii sau date ale atacurilor 9M729.

Înaltul oficial a declarat că acestea au început pe 21 august - la mai puțin de o săptămână de la summitul Trump-Putin din Alaska.

Reuters a analizat imagini cu fragmente ale unei rachete în urma loviturii asupra unei clădiri rezidențiale, soldat cu moartea a patru persoane, în satul ucrainean Lapaiivka pe 5 octombrie - la peste 600 km de teritoriul rus.

Imaginile au arătat că două fragmente de rachetă, inclusiv un tub care conținea cabluri, erau marcate 9M729.

Jeffrey Lewis, cercetător în domeniul securității globale la Middlebury College, a analizat imaginile împreună cu analiștii.

El a constatat că tubul, motorul și panourile motorului sunt în concordanță cu ceea ce s-ar aștepta în cazul modelului 9M729, iar marcajele măresc probabilitatea ca acesta să fi fost o astfel de rachetă.

O atare armă „le oferă axe de atac ușor diferite, ceea ce face crește dificultatea pentru apărarea aeriană și mărește numărul de rachete disponibile rușilor”, a spus Lewis.

INF a interzis rachetele lansate de la sol deoarece lansatoarele sunt mobile și relativ ușor de ascuns.

Douglas Barrie, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că Rusia ar putea folosi modelul 9M729 pentru a efectua atacuri terestre din locații mai sigure, aflate mai adânc în interiorul Rusiei.

Rusia ar beneficia, de asemenea, de testarea sistemului pe un câmp de luptă.