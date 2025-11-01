search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Răspunsul Kremlinul la întrebarea privind utilizarea în Ucraina a unor rachete interzise de tratatele internaționale

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a dorit să comenteze relatările Reuters privind lansarea asupra Ucrainei a rachetelor 9M729 Novator, interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare. În schimb, jurnaliștii au fost îndemnați să contacteze Ministerul rus al Apărării în această chestiune, relatează Reuters. 

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că Rusia a lansat rachete cu rază intermediară de acțiune 9M729 în războiul din Ucraina, Peskov a spus că întrebarea ar trebui adresată Ministerului rus al Apărării.

„Această întrebare ar trebui adresată armatei - ce fel de rachete, sisteme de lansare și arme specifice sunt folosite. Întrebarea ar trebui pusă Ministerului Apărării”, a spus el.

În ceea ce privește chestiunea dacă tocmai din pricina dezvoltării acestei rachetei, ​​Statele Unite au decis să se retragă din Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune (INF) în 2019, Peskov a susținut că nu este adevărat.

„Dacă vă amintiți această poveste, de fapt, partea americană a făcut întra-adevăr aceste afirmații la acea vreme, dar partea rusă le-a respins într-un mod foarte convingător și, dimpotrivă, a explicat că afirmațiile sunt nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Tratatul INF interzicea dezvoltarea și producția de rachete capabile să poarte focoase nucleare cu o rază de acțiune de peste 500 km. Rusia a susținut la acea vreme că Novator nu încalcă termenii tratatului.

Rusia a efectuat mai multe atacuri asupra Ucrainei cu racheta de croazieră 9M729

Această confirmare, în premieră, a venit din partea ministrul ucrainean de externe Andri Sibiha.

Rusia a efectuat 23 de atacuri cu această rachetă începând din august, a declarat pentru Reuters un alt oficial ucrainean de rang înalt.

Racheta 9M729, lansată de la sol, are rază de acțiune de 2.500 km, potrivit site-ului web Missile Threat, realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (Washington).

Utilizarea rachetei 9M729 reprezintă o extindere a arsenalul de arme cu rază lungă de acțiune al Rusiei și se încadrează într-un tipar în care Moscova trimite semnale amenințătoare către Europa, în timp ce Trump caută o soluționare a conflictului, au declarat analiști militari occidentali.

„Cred că Putin încearcă să amplifice presiunea în cadrul negocierilor cu Ucraina”, a apreciat William Alberque, cercetător adjunct senior în cadrul grupului de experți Pacific Forum, adăugând că racheta 9M729 a fost proiectată pentru a lovi ținte din Europa.

După ce SUA s-au retras din tratatul INF, care interzicea rachetele lansate de la sol având ​​o rază de acțiune de între 500 și 5.500 km, Rusia a declarat un moratoriu asupra desfășurării de rachete cu rază intermediară de acțiune.

Pe 4 august, cu puțin timp înainte de lansarea acestor rachete în Ucraina, Rusia a anunța că nu va mai limita locurile în care desfășoară rachete cu rază intermediară de acțiune. 

„Dacă se demonstrează că Rusia folosește aceste rachete, care ar putea fi nucleare, în Ucraina, atunci aceasta este o problemă pentru securitatea europeană, nu doar pentru Ucraina”, a declarat John Foreman, fost atașat britanic al apărării la Moscova și Kiev.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a furnizat detalii sau date ale atacurilor 9M729.

Înaltul oficial a declarat că acestea au început pe 21 august - la mai puțin de o săptămână de la summitul Trump-Putin din Alaska.

Reuters a analizat imagini cu fragmente ale unei rachete în urma loviturii asupra unei clădiri rezidențiale, soldat cu moartea a patru persoane, în satul ucrainean Lapaiivka pe 5 octombrie - la peste 600 km de teritoriul rus.

Imaginile au arătat că două fragmente de rachetă, inclusiv un tub care conținea cabluri, erau marcate 9M729.

Jeffrey Lewis, cercetător în domeniul securității globale la Middlebury College, a analizat imaginile împreună cu analiștii.

El a constatat că tubul, motorul și panourile motorului sunt în concordanță cu ceea ce s-ar aștepta în cazul modelului 9M729, iar marcajele măresc probabilitatea ca acesta să fi fost o astfel de rachetă.

O atare armă „le oferă axe de atac ușor diferite, ceea ce face crește dificultatea pentru  apărarea aeriană și mărește numărul de rachete disponibile rușilor”, a spus Lewis.

INF a interzis rachetele lansate de la sol deoarece lansatoarele sunt mobile și relativ ușor de ascuns.

Douglas Barrie, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că Rusia ar putea folosi modelul 9M729 pentru a efectua atacuri terestre din locații mai sigure, aflate mai adânc în interiorul Rusiei.

Rusia ar beneficia, de asemenea, de testarea sistemului pe un câmp de luptă.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
digi24.ro
image
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
stirileprotv.ro
image
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE
gandul.ro
image
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
mediafax.ro
image
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
fanatik.ro
image
Ucraina a lovit conducta „Ring” a Rusiei, de lângă Moscova, o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol
libertatea.ro
image
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
digi24.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: milionarul român divorțează, după 7 ani de căsnicie! Actele au fost deja depuse
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
Ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină. Mulți șoferi uită unul esențial și riscă amendă
playtech.ro
image
Gigi Becali, mega lovitură de 6 milioane de euro înainte de U Cluj – FCSB: „Bănuțul a intrat în cont!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții: Dan Șucu a ales noul antrenor!
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
Bilete de tratament pentru pensionari. Anunț de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?