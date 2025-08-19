search
Marți, 19 August 2025
Analiză Trump și Zelenski, pe aceeași lungime de undă. Summitul de la Washington semnalează o schimbare de optică a SUA

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Summitul de luni de la Washington, la care au participat principalii lideri europeni, plus președinta Comisie Europene Ursula vor der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte, a spulberat în privințe importante temerile celor care se arătau îngrijorați că, după întâlnirea lor din Alaska, Vladimir Putin și Donald Trump sunt pe aceeași lungime de undă, relatează The Independent. Dimpotrivă, Trump a părut mai apropiat ca niciodată de Zelenski, scrie publicația britanică.

Zelenski, relaxat la întâlnirea cu Trump FOTO PROFIMEDIA
Zelenski, relaxat la întâlnirea cu Trump FOTO PROFIMEDIA

În urmă cu doar trei zile, cel puțin după aparențe, observatorii exprimau temeri că președintele rus Vladimir Putin a reușit să-l recâștige de partea sa pe Donald Trump. Însă după ziua istorică de luni și întâlnirile cu liderii europeni la Casa Albă, președintele SUA a virat mult în direcția opusă.

Mai mult, interacțiunea dintre Trump și Zelenski a decurs foarte diferit de cea din urmă cu șase luni, când președintele american l-a pus la zid pe omologul său ucrainean, ținându-i lecții despre război.

De data asta, nu doar că cei doi și-au zâmbit cu căldură, dar Trump a anunțat că SUA își vor asuma alături de Europa un rol important în oferirea de garanții de securitate de care are nevoie Ucraina pentru a nu rămâne expusă altor atacuri, mai ales dacă renunță la unele teritorii.

O altă evoluție promițătoare este anunțul că se fac pregătiri pentru cel puțin o trilaterală în perioada următoare, după ce Trump l-a sunat pe Putin chiar în timpul summitului.

„La începutul zilei, atmosfera de la Casa Albă stătea sub semnul amintirii ultimei vizite a lui Zelenski, în urmă cu șase luni, și al întrebărilor privind posibilitatea ca Trump să insiste asupra concesiilor teritoriale, fără prea multe garanții pentru securitatea viitoare a Kievului”, scrie The Independent.

Acea întâlnire s-a încheiat dezastruos: lui Zelenski i s-a reproșat că este nerecunoscător pentru ajutorul militar al SUA și a fost invitat să părăsească Casa Albă.

Însă ultimele luni au prilejuit o redresare a relației dintre ei, după ce Trump a adoptat o poziție mai dură față de Rusia, pe fondul bombardamentelor intense asupra zonelor civile.

De asemenea, el a lăudat forțele armate ucrainene pentru curajul lor pe câmpul de luptă. 

Mai important este că „în ciuda reticenței anterioare a lui Trump de a implica în continuare Statele Unite în ceea ce a descris drept un conflict european, acesta pare să fi trecut un rubicon promițând un anumit nivel de implicare americană pentru o forță de securitate ale cărei detalii urmează să fie stabilite și care ar proteja teritoriul ucrainean de agresiuni ulterioare”, scrie The Independent.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Această schimbare de opinie este probabil „rezultatul unui lobby intens al unora dintre liderii europeni cu care Trump are relații strânse, între care prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer, premierul italian Georgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stabb și președintele francez Emmanuel Macron.

Un semnal al încălzirii relațiilor a venit și din partea lui Zelenski.

La întâlnirea de grup în Sala de Est, el a declarat că discuțiile sale cu Trump au fost „cea mai bună” întâlnire de până acum.

„Suntem foarte fericiți... că toți liderii sunt aici, iar securitatea în Ucraina depinde de Statele Unite, de dumneavoastră și de acei lideri care sunt alături de noi în inimile noastre”, a spus el, catalogând „foarte important” faptul că Trump a fost dispus să discute despre alocarea unor resurse americane pentru protejarea Ucrainei, ca parte a unui acord final.

În ultima vreme, Trump a părut să se apropie din ce în ce mai mult de poziția lui Zelenski, pe măsură ce Putin a respins în mod repetat tentativele liderului american de a încheia o înțelegere, cu excepția invitației de a veni în Alaska pentru discuții, pe care a acceptat-o.

Trump și aliații săi au caracterizat acel summit — în urma căruia nu s-a ajuns la niciun acord — drept istoric.

Dar acesta nu a fost comparabil cu reuniunea de la Washington, unde Trump și-a arătat disponibilitatea de a se angaja Statele Unite să colaboreze cu Europa pentru oferi garanții de securitate Ucrainei.

Reuniunea a fost organizată de urgență, ca urmare a ceea ce părea a fi capitularea lui Trump în fața lui Putin în Alaska și declarațiilor ulterioare ale oficialilor de la Casa Albe, conform cărora președintele american a discutat despre posibilitatea unor „schimburi de teritorii” în schimbul încheierii războiului de către Rusia - dar fără prea multe detalii cu privire la ce ar renunța Moscova. 

Totuși, pe măsură ce fiecare lider lua cuvântul în Sala de Est, a devenit clar că Trump nu cedase atât de mult cererilor lui Putin pe cât se temeau criticii summitului din Alaska, scrie The Independent.

În schimb, Trump este pe punctul de a angaja Statele Unite într-un rol istoric în asigurarea unei soluții durabile a războiului, oferindu-i șansa de a rezolva un alt conflict și chiar de a fi un candidat legitim la Premiul Nobel, scrie The Independent.

SUA

