Rusia a decis să expulzeze un angajat al Ambasadei României la Moscova, ca răspuns la decizia autorităților de la București de a expulza un diplomat rus, a anunțat joi, 27 august, Ministerul rus de Externe.

Ministerul rus de Externe. Foto: Shutterstock

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a confirmat că Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a declarat drept persona non grata un membru al personalului Ambasadei României la Moscova, măsura având caracter de reciprocitate. Reprezentanții MAE reamintesc că decizia României din luna iulie a reprezentat o reacție directă la violările repetate ale spațiului aerian național din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone rusești care pătrunseră neautorizat pe teritoriul țării noastre.

Potrivit autorităților ruse, citate de agenția TASS, măsura reprezintă o reacție la decizia României, adoptată după ce mai multe drone au căzut pe teritoriul țării.

Ministerul rus de Externe nu a precizat identitatea diplomatului român care urmează să părăsească Rusia.

Liliana Burda, însărcinata cu afaceri al Ambasadei României la Moscova, s-a prezentat joi dimineață la sediul Ministerului rus de Externe, unde a fost informată oficial cu privire la decizie. Potrivit TASS, întâlnirea a durat mai puțin de cinci minute. Momentul sosirii sale la MAE rus poate fi urmărit mai jos.

Diplomatul român nu a făcut declarații presei ruse la sosirea și nici la plecarea de la sediul Ministerului de Externe.

Decizia Moscovei vine după ce România a anunțat expulzarea unui diplomat rus, în contextul incidentelor în care drone au ajuns pe teritoriul românesc, pe fondul atacurilor rusești desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina.

Reprezentanta României în capitala rusă a fost convocată de urgență să dea explicații

Liliana Burda a fost convocată joi, 27 august, la Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova. Convocarea are loc pe fondul deteriorării relațiilor diplomatice dintre București și Moscova și a numeroaselor incidente cu drone din ultimul timp.

„Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al României, într-un comunicat de presă.