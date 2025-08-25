search
Luni, 25 August 2025
SUA nu exclud noi sancțiuni împotriva Rusiei. JD Vance: „Vom lua aceste decizii de la caz la caz”

Război în Ucraina
Publicat:

Statele Unite nu exclud impunerea unor noi sancțiuni asupra Rusiei pentru a-l determina pe președintele Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina, a declarat duminică, 24 august, vicepreședintele american JD Vance.

Vance a mai precizat că SUA nu intenţionează să trimită trupe în Ucraina. FOTO: EPA-EFE
„Nu, sancţiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz”, a spus Vance într-un interviu pentru NBC News, subliniind că administraţia de la Washington explorează în continuare căi diplomatice pentru a ajunge la un armistiţiu.

Oficialul american a precizat că Rusia nu dorește în prezent o încetare a focului și că „nu controlează ce face Rusia”, însă a adăugat că Statele Unite „au încă multe cărţi de jucat” pentru a pune presiune asupra Moscovei şi a avansa către încheierea conflictului.

„Preşedintele Statelor Unite are multe cărţi de jucat pentru a pune presiune şi a încerca să pună capăt acestui conflict, şi asta vom face”, a spus Vance, exprimându-și încrederea că negocierile vor progresa, în condițiile în care „au existat câteva concesii semnificative din partea ambelor părți în ultimele săptămâni”.

„În cele din urmă, vom avea succes sau ne vom lovi de un zid. Și dacă ne lovim de un zid, vom continua acest proces de negociere, de exercitare a influenței”, a adăugat Vance. „Aceasta este diplomația energică care va pune capăt acestui război.”

Declaraţiile vin după ce președintele Donald Trump a amenințat vineri cu sancţiuni suplimentare, la scurt timp după întâlnirea cu Vladimir Putin în Alaska, unde s-a discutat despre oprirea războiului. Trump s-a întâlnit ulterior cu Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni, anunțând intenţia de a organiza o întrevedere între Putin şi Zelenski.

Vance a mai precizat că SUA nu intenţionează să trimită trupe în Ucraina, dar vor continua să ofere garanții de securitate. „Preşedintele a fost foarte clar. Nu vor exista trupe pe teren în Ucraina, dar vom continua să jucăm un rol activ în a ne asigura că ucrainenii au garanţiile de securitate şi încrederea de care au nevoie pentru a opri războiul”, a spus el.

În privinţa atacului cu rachete ruse din vestul Ucrainei, care a lovit o fabrică de produse electronice deţinută de o companie americană, Vance a afirmat: „Nu-mi place. Dar acesta este un război şi de aceea vrem să oprim masacrele. Ruşii au făcut o mulţime de lucruri care nu ne plac. Mulţi civili au murit. Am condamnat acest lucru de la început.”

Pe de altă parte, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu separat pentru NBC că „nu este planificată nicio întâlnire” între Putin şi Zelenski deocamdată, în ciuda eforturilor diplomatice recente, şi a minimalizat importanţa atacului asupra fabricii americane.

