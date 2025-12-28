Accident între un autoturism și o autospecială de poliție, în Medgidia. Doi polițiști au fost răniți

Un accident rutier între un autoturism și o autospecială de poliție s-a produs sâmbătă seara, 27 decembrie, în municipiul Medgidia, județul Constanța.

Potrivit Constanța Info, accidentul a avut loc la intersecția străzilor Ovidiu cu Română, fiind implicat un autoturism, condus de un bărbat, de 23 de ani și o autospecială de poliție, în care se aflau 2 polițiști.

Autospeciala se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma accidentului, ambii polițiști, precum și șoferul celuilalt autoturism, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, urmând a fi derulate procedurile legale.