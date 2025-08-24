Vicepreședintele SUA spune că Rusia a făcut concesii semnificative la întâlnirea dintre Trump și Putin

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că Rusia a făcut concesii semnificative privind Ucraina în cadrul summitului organizat de Donald Trump la 15 august în Alaska, semnalând o flexibilitate fără precedent în negocierile cu președintele republican.

Vicepreşedintele american J.D. Vance a declarat că Moscova a făcut "concesii semnificative" în privința Ucrainei față de președintele american Donald Trump, la summitul pe care magnatul republican l-a organizat la 15 august în statul american Alaska cu omologul său rus, Vladimir Putin, informează duminică AFP, potrivit Agerpres.

„Cred că rușii i-au făcut concesii importante președintelui Trump, pentru prima dată în trei ani şi jumătate de conflict. De fapt, vor să fie flexibili în ceea ce privește unele dintre cerințele lor principale", a declarat vicepreședintele american într-un interviu acordat postului NBC, difuzat duminică.

Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului" în relaţiile Rusiei cu SUA

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că există "luminiţa de la capătul tunelului" în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi că cele două ţări discută proiecte comune în Arctica şi Alaska, informează Reuters.

Răspunzând la întrebări în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, Putin şi-a exprimat convingerea că însuşirile de lider ale preşedintelui american Donald Trump vor ajuta la restabilirea relaţiilor, aflate în ultima vreme la cel mai scăzut nivel.

Care sunt cele patru condiții ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze întreaga regiune estică Donbas, să renunțe la ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să țină trupele occidentale în afara țării, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu gândirea la nivel înalt a Kremlinului.

Vladimir Putin s-a întâlnit vineri cu Donald Trump în Alaska pentru primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani și a petrecut aproape întreaga întâlnire de trei ore discutând despre cum ar putea arăta un compromis privind Ucraina, potrivit surselor rusești care au discutat cu Reuters, sub protecția anonimatului, pe chestiuni sensibile.