Mai multe persoane, reținute după ce au aprins fumigene și artificii în centrul Parisului

Zeci de persoane au fost reținute sâmbătă seară, 27 decembrie, după ce au aprins fumigene şi artificii în centrul Parisului. Autoritățile transmit că nimeni nu a fost rănit în incident.

Potrivit Agerpres, grupul de persoane s-ar fi aflat în celebra piață Trocadero, lângă Turnul Eiffel din capitala franceză.

Postul de televiziune BFMTV a relatat că agenți de poliție au intervenit după ce au observat artificiile pe imaginile de pe camerele de supraveghere. Potrivit relatărilor, circa 40 de persoane au fost reținute.

Nimeni nu a fost rănit în incident, potrivit ziarului Le Parisien. Poliția a deschis o anchetă cu privire la incident, a informat BFMTV.