Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
„Următoarea relansare a negocierilor va avea loc la finalul lunii februarie”, susține fostul șef al diplomației ucrainene. Ce spune despre cedarea de teritorii și garanțiile de securitate

Dmitro Kuleba a fost una dintre cele mai vizibile figuri ale diplomației ucrainene de la obținerea independenței țării. Mandatul său ca ministru de Externe a coincis cu unele dintre cele mai dificile momente din istoria recentă a Ucrainei: pandemia de Covid-19 și invazia pe scară largă a Rusiei.

Dmitro Kuleba, fostul șef al diplomației ucrainene/FOTO:EPA/EFE
Dmitro Kuleba, fostul șef al diplomației ucrainene/FOTO:EPA/EFE

Pe lângă rolul său instituțional, Kuleba și-a construit un profil public aparte, de intelectual și comunicator: a ținut cursuri universitare, a publicat cărți despre diplomație și război și a fost activ în mediul online.

Relația sa cu centrul de putere de la Kiev a fost însă adesea tensionată. În perioada în care Andrii Iermak conducea Biroul Prezidențial, controlul asupra principalelor canale de politică externă era concentrat în jurul acestuia, ceea ce a redus influența Ministerului de Externe. În toamna anului 2024, Kuleba a fost înlăturat din guvern, iar relația sa cu președintele Volodimir Zelenski s-a răcit vizibil.

După schimbarea conducerii Biroului Prezidențial, contactele dintre cei doi au fost reluate. La începutul acestui an, Zelenski l-a primit pe fostul ministru într-o întâlnire prezentată public, semn că dialogul a fost restabilit.

Într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda, Dmitro Kuleba a vorbit despre această reconciliere, despre noua arhitectură a puterii de la Kiev și despre perspectivele negocierilor pentru încetarea focului.

Relația cu Zelenski și schimbarea de direcție politică

Kuleba spune că reluarea dialogului cu președintele este un pas important, nu doar la nivel personal, ci și pentru interesul statului. El consideră că Zelenski traversează o perioadă de transformare politică, orientată mai degrabă spre coagulare și dialog decât spre confruntare.

Numirea lui Kirilo Budanov la conducerea Biroului Prezidențial este văzută de fostul ministru ca un semnal că „politica s-a întors” în Ucraina. Spre deosebire de predecesorul său, Budanov este descris drept un lider capabil să gândească strategic, pe termen lung, și să construiască acorduri politice.

Pentru partenerii externi, spune Kuleba, mesajul este clar: modul în care Ucraina a funcționat până acum la nivel decizional se schimbă.

Perspectivele negocierilor cu Rusia

În ceea ce privește negocierile de pace, Kuleba afirmă că nu se așteaptă la un acord de încetare a focului până la finalul iernii. În opinia sa, Rusia nu are un interes real să oprească luptele în acest moment, după ce a investit masiv în atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Cred că următoarea relansare a procesului de negocieri va avea loc la finalul lunii februarie”, a spus el, adăugând că o altă fereastră de oportunitate ar putea apărea în timpul verii.

Potrivit lui Kuleba, Moscova continuă să participe la discuții mai degrabă formal, în timp ce încearcă să obțină câștiguri pe câmpul de luptă. Economia rusă este sub presiune, dar sprijinul Chinei oferă Kremlinului o rezervă importantă.

El consideră că în 2026 este posibilă o încetare a focului, dar nu și încheierea războiului.

Teritorii, referendum și legitimitate

Un eventual acord de pace ar trebui, în opinia lui Kuleba, să fie validat prin referendum. Acesta ar oferi legitimitate politică și ar reduce riscul ca subiectul să fie exploatat de forțe politice interne.

Fostul ministru avertizează însă că problema teritoriilor, în special regiunea Donețk și centrala nucleară Zaporojie, rămâne extrem de sensibilă. Fără garanții solide de securitate, orice retragere ar putea fi reversibilă.

Garanțiile de securitate și rolul Occidentului

Kuleba respinge ideea că garanțiile de securitate oferite Ucrainei ar însemna o intervenție militară automată a NATO sau a SUA. El subliniază că articolul 5 al NATO nu obligă la un răspuns identic din partea tuturor statelor, ci la sprijin „în măsura posibilului”.

Ajutorul occidental, spune el, va continua sub forma livrărilor de armament, echipamente și sprijin financiar, dar nu prin trupe combatante.

Uniunea Europeană și direcția strategică a Ucrainei

În ciuda limitărilor sale, Uniunea Europeană rămâne un partener esențial pentru Ucraina. Kuleba consideră că apartenența la UE este un „alegere civilizațională” și singura opțiune realistă pentru dezvoltarea țării pe termen mediu și lung.

„Nu există o cale de mijloc”, afirmă el. „Ucraina este fie parte a lumii europene, fie a celei ruse.”

În final, fostul ministru subliniază că viitorul Ucrainei depinde în primul rând de capacitatea sa de a deveni puternică din interior, iar alianțele externe trebuie privite ca un sprijin, nu ca o soluție de substituție.

Europa

