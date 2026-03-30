Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Legătură strategică: Ucraina și Bulgaria colaborează pentru o conexiune feroviară de pasageri prin România

Ucraina și Bulgaria lucrează la realizarea unei legături feroviare de pasageri care va trece prin România, a declarat luni, 30 martie, viceprim‑ministrul ucrainean Oleksii Kuleba după o întâlnire cu ministrul interimar al Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, Korman Ismailov.

Cale ferată FOTO: Arhivă
Cale ferată FOTO: Arhivă

În cadrul unei întâlniri oficiale la Kiev cu ministrul bulgar al Transporturilor și Comunicațiilor, Korman Ismailov, vicepremierul ucrainean responsabil de restaurare și dezvoltare a infrastructurii, Oleksii Kuleba, a confirmat că părțile lucrează „activ la lansarea unei conexiuni feroviare de pasageri între Ucraina și Bulgaria, prin România”.

Planul prevede operarea unui serviciu de testare încă din această vară, într‑un format trilateral, cu obiectivul evaluării viabilității rutei.

Ruta este planificată să fie testată în această vară, iar discuțiile au vizat și alte aspecte ale cooperării în transport, inclusiv dezvoltarea coridoarelor strategice de transport, clusterul Dunării și infrastructura rutieră, scrie presa din Bulgaria.

„Vom continua să cooperăm în domeniul transportului rutier și vom depune eforturi pentru organizarea unei reuniuni a comisiei mixte”, a spus Kuleba.

Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii, părțile au discutat și despre soluții digitale pentru frontieră, precum coada electronică, și despre siguranța navigației în Marea Neagră, cu perspective pentru un acord interguvernamental de căutare și salvare maritimă în acest an.

Viceprim-ministrul ucrainean și-a exprimat recunoștința față de Bulgaria pentru dialogul constructiv și pentru viziunea comună privind dezvoltarea cooperării în sectorul transporturilor

„Ne concentrăm pe furnizarea unei oferte competitive printr‑un PSO (serviciu public de transport) și colaborăm strâns cu părțile partenere pentru a pregăti această rută”, a transmis Kuleba pe canalul său de Telegram, după discuții.

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
Anunțul oficial făcut de Sorana Cîrstea. Ce se întâmplă după ce se lasă de tenis
fanatik.ro
image
Final de epocă pentru Viktor Orbán în Transilvania? Cum a reușit Péter Magyar să spulbere planurile Budapestei în România și Serbia
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
playtech.ro
image
„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să renunțe la antrenorat de urgență
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Licitații pentru produsele din depozitul ANAF. Ceasuri, bijuterii sau mașini la prețuri mici
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
click.ro
image
Experiența amară a unui turist român în Istanbul: „Dragă Turcia, m-ai dezamăgit”
click.ro
image
Chinezii trăiesc alături de cei decedați în apartamente! Practica tot mai răspândită în marile orașe
click.ro
William, Elisabeta, Philip, Profimedia (3) jpg
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Click!

image
Un antreprenor clujean explică de ce a renunțat la firma sa: „Până într-o zi, când un senior semizeu a venit în birou”
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare

OK! Magazine

image
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?