Legătură strategică: Ucraina și Bulgaria colaborează pentru o conexiune feroviară de pasageri prin România

În cadrul unei întâlniri oficiale la Kiev cu ministrul bulgar al Transporturilor și Comunicațiilor, Korman Ismailov, vicepremierul ucrainean responsabil de restaurare și dezvoltare a infrastructurii, Oleksii Kuleba, a confirmat că părțile lucrează „activ la lansarea unei conexiuni feroviare de pasageri între Ucraina și Bulgaria, prin România”.

Planul prevede operarea unui serviciu de testare încă din această vară, într‑un format trilateral, cu obiectivul evaluării viabilității rutei.

Ruta este planificată să fie testată în această vară, iar discuțiile au vizat și alte aspecte ale cooperării în transport, inclusiv dezvoltarea coridoarelor strategice de transport, clusterul Dunării și infrastructura rutieră, scrie presa din Bulgaria.

„Vom continua să cooperăm în domeniul transportului rutier și vom depune eforturi pentru organizarea unei reuniuni a comisiei mixte”, a spus Kuleba.

Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii, părțile au discutat și despre soluții digitale pentru frontieră, precum coada electronică, și despre siguranța navigației în Marea Neagră, cu perspective pentru un acord interguvernamental de căutare și salvare maritimă în acest an.

Viceprim-ministrul ucrainean și-a exprimat recunoștința față de Bulgaria pentru dialogul constructiv și pentru viziunea comună privind dezvoltarea cooperării în sectorul transporturilor

„Ne concentrăm pe furnizarea unei oferte competitive printr‑un PSO (serviciu public de transport) și colaborăm strâns cu părțile partenere pentru a pregăti această rută”, a transmis Kuleba pe canalul său de Telegram, după discuții.