Rusia anunță că este „un drum foarte lung” până la pace în Ucraina. Oficial de la Kremlin: „Partea americană se grăbeşte"

Kremlinul a declarat sâmbătă, 7 mai, că Statele Unite se grăbesc să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar a ajunge la orice fel de acord presupune un drum lung deoarece problemele sunt foarte complicate.

Rusia şi Ucraina au confirmat vineri că au convenit asupra unui armistiţiu de trei zile, mediat de SUA, care va dura între 9 şi 11 mai, iar preşedintele american Donald Trump a spus că speră că acesta va fi prelungit.

"Este de înţeles că partea americană se grăbeşte", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterului de la televiziunea de stat Pavel Zarubin, scrie Agerpres.

"Dar problema unei înţelegeri ucrainene este mult prea complexă, iar ajungerea la un acord de pace este un drum foarte lung, cu detalii complexe", a spus Peskov.

Trupele ruse luptă în Ucraina de peste patru ani, mai mult decât au luptat forţele sovietice în al Doilea Război Mondial, cunoscut în Rusia sub numele de Marele Război Patriotic (1941-1945).

Preşedintele Donald Trump a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, descriindu-l drept un război "stupid" şi "nebunesc" care provoacă pierderi uriaşe de ambele părţi, dar încă nu a obţinut pacea.

Încetarea focului dintre Ucraina şi Rusia ar include suspendarea oricărei "activităţi cinetice" şi un schimb de câte 1.000 de prizonieri de fiecare parte, a scris Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

"Aş vrea să văd o prelungire semnificativă", le-a declarat reporterilor vineri preşedintele american, estimând apoi că acest lucru s-ar putea întâmpla.

Kremlinul a declarat că acordul de încetare a focului este valabil trei zile şi că negocierile sunt încă suspendate.

"Negocierile vor fi probabil reluate, dar încă nu este clar când", a declarat sâmbătă consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, potrivit Reuters.

"A existat un acord ca încetare a focului de Ziua Victoriei să dureze trei zile: 9, 10 şi 11 mai", a reamintit Uşakov.

Paradă de 45 de minute

Parada organizată de Moscova sâmbătă, 9 mai, pentru a celebra a 81-a aniversare a Zilei Victoriei, înfrângerea naziștilor în al Doilea Război Mondial, s-a terminat după 45 de minute. Discursul ținut de Vladimir Putin, în care a vorbit despre așa-zisa operațiune militară specială ca fiind o cauză „justă”, dând asigurări că Rusia va ieși învingătoare, a durat mai puțin de 10 minute.

Vladimir Putin a declarat că armata rusă continuă să avanseze în Ucraina, în ciuda sprijinului acordat Kievului de „întregul bloc NATO”, relatează EFE.

Parada, care s-a desfășurat fără tehnică militară, s-a încheiat cu o defilare aeriană.