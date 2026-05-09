Putin, la parada de 9 mai: „Armata rusă avansează în Ucraina”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă, în cadrul paradei militare dedicate Zilei Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, că armata rusă continuă să avanseze în Ucraina, în ciuda sprijinului acordat Kievului de „întregul bloc NATO”, relatează EFE.

„Chiar dacă luptă împotriva unei forțe agresive susținute de întregul bloc NATO, eroii noștri continuă să avanseze”, a afirmat Putin în discursul susținut în Piața Roșie, cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la victoria Armatei Roșii asupra Germaniei naziste, potrivit Agerpres.

Liderul de la Kremlin a spus că soldații ruși care iau parte la ceea ce Moscova numește „operațiune militară specială” în Ucraina continuă tradiția militarilor sovietici care au luptat în Marele Război Patriotic (1941-1945).

„Vă felicit cu ocazia Zilei Victoriei, cea mai importantă, sacră și glorioasă sărbătoare a noastră. O celebrăm cu mândrie și dragoste pentru țară, conștienți că datoria noastră comună este să apărăm interesele și viitorul Patriei”, a declarat Putin.

Președintele rus a susținut că Armata Roșie a „salvat” nu doar Uniunea Sovietică, ci și întreaga Europă, afirmând că multe state europene capitulaseră și își pierduseră suveranitatea în fața avansului nazist.

„Loialitatea față de Patrie este adevărul suprem”, a mai spus liderul rus, amintind că tatăl său a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial.

Putin a insistat că unitatea națională, forța morală și capacitatea de a depăși orice provocare reprezintă „cheia succesului” pentru poporul rus.

„Sunt ferm convins că cauza noastră este dreaptă. Suntem împreună, iar victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră”, a conchis acesta.

Liderii străini care participă la paradă

La ceremonie au participat doar cinci lideri străini: președinții Belarusului, Kazahstanului, Laosului, Malaeziei și Uzbekistanului.

Premierul slovac Robert Fico urmează să se întâlnească sâmbătă cu Putin la Kremlin, însă nu a fost prezent la paradă.

Parada militară a fost coordonată de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, în contextul în care războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an.

Potrivit tradiției, Belousov i-a raportat comandantului suprem al Forțelor Armate, Vladimir Putin, că trupele sunt pregătite pentru începerea marșului. Pentru prima dată din 2007, parada se desfășoară fără armament greu, pe fondul a ceea ce Kremlinul descrie drept o amenințare teroristă venită din partea Ucrainei.