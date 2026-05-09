LIVE TEXT Putin, discurs înainte de parada de 9 mai: Rusia luptă împotriva unei „forțe agresive” sprijinită de NATO

Preşedintele Rusiei şi comandantul suprem al Forţelor Armate Ruse, Vladimir Putin, și-a ocupat sâmbătă dimineaţa locul la tribuna centrală pentru a urmări parada din Piaţa Roşie, organizată cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Zilei Victoriei în Marele Război Patriotic, denumirea Rusiei pentru cel de-al Doilea Război Mondial. Conform tradiţiei, înainte de paradă, liderul de la Kremlin ține un discurs în care felicită poporul rus cu ocazia sărbătorii, amintește de faptele eroice ale strămoşilor şi declară un moment de reculegere în memoria celor căzuţi, relatează news.ro.

UPDATE 12.00 Putin: „Victoria a fost și va fi mereu a noastră”

Vladimir Putin, a declarat în cadrul paradei anuale de Ziua Victoriei că „victoria a fost întotdeauna și va fi mereu a noastră”.

Liderul de la Kremlin a elogiat realizările Rusiei pe câmpul de luptă, a criticat NATO și a susținut că victoria se croiește „atât pe front, cât și în spatele liniei frontului”. El a purtat la ceremonie panglica Sfântului Gheorghe, un simbol asociat cu gloria militară a Kremlinului.

Putin a declarat că acțiunile Rusiei în așa-numita „SVO”, denumirea folosită de Moscova pentru războiul din Ucraina, sunt o cauză „justă”.

Parada, desfășurată în Piața Roșie, a fost vizibil mai restrânsă decât în alți ani și nu a inclus echipamente militare grele. Evenimentul a început cu soldați care au mărșăluit în formație, acompaniați de fanfară militară și strigăte de „Ura!”.

În cadrul ceremoniei au fost prezenți și soldați nord-coreeni, care au defilat în semn de celebrare a cooperării militare dintre Rusia și Coreea de Nord.

După discursul lui Putin, a fost difuzat un montaj video cu militari ruși trimiși în misiuni în Ucraina.

UPDATE 11.00 Putin: Specialiştii ruşi creează modele de armament unice, de ultimă generaţie

Oamenii de ştiinţă şi inginerii ruşi creează modele de armament avansate şi unice şi demarează producţia lor în serie, a anunţat preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, în discursul său de la parada de Ziua Victoriei.

„Alături de soldaţii ruşi se află muncitori şi proiectanţi, ingineri, oameni de ştiinţă, inventatori. Aceştia continuă tradiţiile predecesorilor lor. Bazându-se pe experienţa de luptă modernă, creează modele de armament avansate şi unice. Dezvoltă producţia lor în serie”, a subliniat liderul de la Kremlin în discursul său.

„Vom ţine minte întotdeauna fapta de vitejie a poporului sovietic – faptul că tocmai el a adus o contribuţie decisivă la înfrângerea nazismului, şi-a salvat ţara, a salvat lumea, a pus capăt răului total şi nemilos, a redat suveranitatea acelor state care au capitulat în faţa Germaniei hitleriste, transformându-se în complici supuşi ai crimelor sale”, a spus Putin în discursul său publicat pe site-ul Kremlinului.

„Naziştii au atacat pe la spate Uniunea Sovietică, planificând cucerirea ţării şi a bogatelor sale resurse, distrugerea completă a culturii, a moştenirii noastre istorice şi, în cele din urmă, exterminarea, aservirea şi genocidul întregului popor sovietic multinaţional – adică a tuturor popoarelor, naţiunilor şi etniilor din Uniunea Sovietică. Pentru realizarea acestor scopuri criminale au fost adunate forţe din toată Europa. S-ar părea că strategii nazişti au luat în calcul totul cu meticulozitate. Cu excepţia unui singur lucru – ceea ce se numeşte caracterul rusesc şi forţa de spirit a poporului sovietic. Aceste calităţi se manifestă cu o putere deosebită în momentele cele mai grele pentru Patrie. Poporul nostru s-a ridicat ca un zid în calea inamicului şi a arătat că devotamentul faţă de Patrie este cea mai înaltă dreptate, capabilă să unească milioane de oameni”, a afirmat liderul de la Kremlin.

„Marea realizare a generaţiei de învingători îi inspiră pe soldaţii care îndeplinesc astăzi misiunile operaţiunii militare speciale. Ei se opun unei forţe agresive, care este înarmată şi susţinută de întreg blocul NATO. Şi, în ciuda acestui fapt, eroii noştri merg înainte”, a declarat liderul de la Kremlin în condiţiile în care în ultima vreme încep să apară nemulţumiri în Rusia.

Știrea inițială

Parada din 2026 se desfăşoară într-un format redus. Cadeţii de la Suvorov şi Nahimov, precum şi convoiul de vehicule militare nu vor participa la eveniment din cauza situaţiei operaţionale. Parada se va încheia cu un spectacol aerian, potrivit TASS.

După cum a menţionat anterior Dmitri Peskov, secretarul de presă al Kremlinului, evenimentul din acest an nu este o aniversare. „Aniversarea a fost anul trecut şi a fost o paradă la scară largă”, a arătat el. „De data aceasta, va fi o paradă oarecum redusă. Desigur, este redusă din cauza situaţiei actuale. Desigur, cel mai important lucru este siguranţa, siguranţa oamenilor, siguranţa locuitorilor oraşului”, a explicat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Potrivit Reuters, Rusia organizează sâmbătă cea mai restrânsă paradă de Ziua Victoriei din ultimii ani, din cauza ameninţării unui atac din partea Ucrainei, unde victoria forţelor Moscovei s-a dovedit a fi greu de atins după mai bine de patru ani de la începutul celui mai sângeros conflict european de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu doar 21 de ani în urmă, Putin stătea lângă preşedintele american George W. Bush la parada de la Moscova, alături de Jacques Chirac din Franţa şi de preşedintele chinez Hu Jintao. Anul acesta, vor participa preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, regele Sultan Ibrahim din Malaezia şi preşedintele Laosului, Thongloun Sisoulith.

Parada din 9 mai de pe Piaţa Roşie marchează cea mai venerată sărbătoare naţională a Rusiei – un moment de celebrare a victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste şi de omagiere a celor 27 de milioane de cetăţeni sovietici, inclusiv mulţi din Ucraina, care au pierit.

Cândva o ocazie pentru a etala vasta armată a Rusiei, inclusiv rachetele balistice intercontinentale cu capacitate nucleară, parada din acest an nu va avea tancuri sau alte echipamente militare rulând pe pietrele din Piaţa Roşie.

Soldaţii vor mărşălui şi vor aclama în continuare în umbra Mausoleului lui Vladimir Lenin, avioanele de vânătoare vor zbura deasupra turnurilor Kremlinului, iar preşedintele Vladimir Putin va depune flori la mormântul Soldatului Necunoscut.

„În general, totul este ca de obicei, cu excepţia demonstraţiei de echipament militar”, a declarat reporterilor consilierul de la Kremlin, Iuri Uşakov.

După ce Rusia şi Ucraina s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiilor unilaterale pe care le-au declarat fiecare în ultimele zile, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat un armistiţiu de trei zile, de sâmbătă până luni, care a fost susţinut de Kremlin şi de Kiev. Cele două părţi au convenit, de asemenea, să facă schimb de 1.000 de prizonieri.

„Aş vrea să văd că se opreşte. Rusia-Ucraina – este cel mai grav lucru din punct de vedere al pierderilor de vieţi omeneşti de la al Doilea Război Mondial încoace. Douăzeci şi cinci de mii de tineri soldaţi în fiecare lună. E o nebunie”, a declarat Trump reporterilor la Washington. El a adăugat că „ar dori să vadă o prelungire semnificativă” a armistiţiului.

O paradă redusă, pe fondul unor măsuri de securitate stricte

Rusia, care a invadat Ucraina în 2022, a avertizat că orice încercare a Kievului de a perturba evenimentul de sâmbătă ar duce la un atac masiv cu rachete asupra capitalei ucrainene. Moscova le-a spus diplomaţilor străini că ar trebui să-şi evacueze personalul din Kiev în cazul unui astfel de atac.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis un decret plin de sarcasm prin care „permite” desfăşurarea paradei militare ruseşti din 9 mai şi afirmă că armele ucrainene nu vor viza Piaţa Roşie.

Măsurile de securitate sunt stricte la Moscova. Imaginile Reuters au arătat soldaţi înarmaţi pe platformele camionetelor şi drumuri blocate în jurul centrului capitalei, care, împreună cu regiunea înconjurătoare, are o populaţie de 22 de milioane de locuitori.

După ce Germania nazistă a invadat Uniunea Sovietică în 1941, Armata Roşie a respins în cele din urmă forţele naziste până la Berlin, unde Adolf Hitler s-a sinucis, iar steagul roşu al victoriei sovietice a fost arborat deasupra Reichstagului în mai 1945.

Capitularea necondiţionată a Germaniei naziste a intrat în vigoare la ora 23:01, pe 8 mai 1945, marcată ca „Ziua Victoriei în Europa” de Marea Britanie, Statele Unite şi Franţa. La Moscova era deja 9 mai şi de aceea această dată a devenit „Ziua Victoriei” Uniunii Sovietice în ceea ce ruşii numesc Marele Război Patriotic din 1941-1945.

Dar parada din acest an are loc pe fondul unui val de anxietate la Moscova cu privire la rezultatul final al conflictului din Ucraina.

Războiul a ucis sute de mii de oameni, a lăsat zone întregi din Ucraina în ruine şi a secătuit economia Rusiei de 3 trilioane de dolari, în timp ce relaţiile Rusiei cu Europa sunt mai proaste decât în orice moment de la apogeul Războiului Rece.

„Criza se adânceşte în continuare treptat, dar orice mişcare bruscă poate arunca economia (şi nu doar economia) într-o spirală descendentă”, a declarat într-o postare pe Telegram naţionalistul rus pro-război Igor Ghirkin, aflat în închisoare, care a criticat Kremlinul pentru modul în care a condus războiul.

Ghirkin, un fost ofiţer al Serviciului Federal de Securitate, a folosit o analogie navală pentru a spune că liderii Rusiei sunt mai îngrijoraţi să nu fie daţi afară din cabinele lor decât de un naufragiu.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins informaţiile CNN şi ale altor mass-media occidentale potrivit cărora protecţia lui Putin a fost consolidată din cauza temerilor legate de o lovitură de stat sau de un asasinat. Oficialii ruşi au respins, de asemenea, informaţiile privind un complot pentru o lovitură de stat ca fiind absurde.