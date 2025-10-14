Rusia a plătit în criptomonede sabotorii implicați în atacuri hibride asupra țărilor UE

Rusia a folosit criptomonede pentru a plăti sabotorii implicați în atacuri hibride asupra țărilor UE, pentru a împiedica serviciile de informații să urmărească plățile, a declarat, pentru Finacial Times, un înalt oficial polonez din domeniul securității.

Sławomir Cenckiewicz, șeful Biroului Național de Securitate al Poloniei, a explicat pentru sursa citată că Moscova folosea probabil această metodă de plată pentru a finanța atacuri care variau de la sabotaj la tentative de piratare a rețelelor de alimentare cu apă și a altor infrastructuri critice, scrie TVT World.

O rețea de agenți recrutați de agenția de informații militare GRU din Rusia, descoperită în Polonia în 2023, a fost „finanțată în mare măsură cu criptomonede”, a declarat Cenckiewicz, o metodă de plată pe care Varșovia consideră că Moscova o utilizează în continuare până în prezent.

În septembrie, parlamentarii din camera inferioară a parlamentului polonez au aprobat un proiect de lege pentru înăsprirea reglementării pieței cripto-activelor, inclusiv pedepse cu închisoarea pentru cei care nu respectă regulile de supraveghere.

Potrivit lui Cenckiewicz, proiectul de lege ar trebui privit și ca un instrument de limitare a canalelor de finanțare rusești.

„Serviciile de informații poloneze sunt foarte interesate de întregul proces legislativ, pentru a se asigura că nu există lacune care să permită puterilor străine să utilizeze [criptomonedele] pentru a-și finanța agenții”, a declarat oficialul polonez pentru ziar.

Rusia a utilizat cu succes criptomonedele

După ce creditorii ruși au fost excluși din sistemul de plăți Swift condus de SUA, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, Kremlinul a utilizat cu succes tokenuri criptografice, burse și rețele pentru a eluda sancțiunile occidentale și a menține fluxurile financiare.

„Când ne uităm la domeniul cibernetic, Polonia se află acum într-o stare de război [cu Rusia], nu mai este o stare de amenințare”, a spus Cenckiewicz.

Varșovia a închis în ultimul an două consulate rusești și a expulzat mai mulți diplomați ruși și belaruși acuzați de complicitate la comploturi de sabotaj.

Cenckiewicz a precizat pentru Financial Times că acești diplomați erau doar „primul strat” de infiltrare, Moscova bazându-se din ce în ce mai mult pe agenți locali „ad hoc” pentru misiuni specifice.

Potrivit oficialului polonez, acești agenți puteau fi plătiți cu sume mici și prezentau „un risc redus pentru ei în ceea ce privește recrutarea”.

„Nu există nicio îndoială că rușii aveau unele active printre aceste persoane”, a spus Cenckiewicz.