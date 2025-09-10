Putin reactivează unitatea de sabotaj submarin. Londra avertizează asupra relansării operațiunilor GUGI

Într-un moment în care războiul din Ucraina rămâne în centrul atenției internaționale, Moscova pare să își consolideze discret capacitățile de acțiune în spațiul subacvatic. Șeful Statului Major al Marinei Regale Britanice, generalul Sir Gwyn Jenkins, a avertizat că Rusia reface una dintre cele mai opace și controversate structuri ale armatei sale: Direcția Principală pentru Cercetări Subacvatice — cunoscută sub acronimul GUGI.

Această unitate specializată, aflată formal în subordinea Ministerului rus al Apărării, dar operând într-un regim de autonomie aproape totală, controlează o flotă de submarine și nave-spion capabile să cartografieze și, la nevoie, să saboteze cablurile submarine esențiale pentru comunicațiile globale. În practică, GUGI reprezintă unul dintre cele mai puțin vizibile, dar potențial devastatoare instrumente ale strategiei militare ruse.

Investiții în tăcere: flota subacvatică a Nordului

În primele sale declarații publice în calitate de First Sea Lord, Sir Gwyn Jenkins a subliniat că, în pofida resurselor consumate în Ucraina, Kremlinul a continuat să investească sistematic în flota sa din Nord, cu accent pe relansarea capabilităților GUGI.

„Vedem desfășurarea celor mai noi submarine și regenerarea capabilităților GUGI,” a declarat oficialul britanic, atrăgând atenția asupra unui fenomen ignorat deocamdată de dezbaterea publică largă.

Președintele rus Vladimir Putin a lăudat recent aceste capacități subacvatice, declarând că submarinele ruse „se află sub gheața Arcticii” și pot „dispărea de pe radar”. Într-un comentariu criptic, dar neliniștitor, el a menționat că „cercetarea din această zonă, printre altele, este deosebit de importantă pentru Moscova” — o referire voalată, dar clară, la operațiunile desfășurate de GUGI.

Infrastructura vulnerabilă: cabluri, senzori și pericole

Amenințarea nu este una pur teoretică. Sub apele Atlanticului de Nord, infrastructura critică — cabluri de telecomunicații, rețele de date și senzori de detecție anti-submarin — constituie un punct vulnerabil al alianței NATO. Sistemele de monitorizare plasate între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit reprezintă o linie de apărare esențială împotriva incursiunilor rusești.

„Unitatea GUGI a fost tăcută o vreme,” a explicat Jenkins. „Dar pare să revină în prim-plan.”

În acest context, Regatul Unit a semnat recent un contract de 10 miliarde de lire sterline cu Norvegia, vizând livrarea a cinci fregate specializate în detectarea și urmărirea submarinelor. O măsură care subliniază îngrijorarea crescândă a NATO față de activitatea subacvatică a Moscovei.

Un joc de umbre în adâncuri

Deși oficialii britanici afirmă că Alianța Nord-Atlantică păstrează încă avantajul tehnologic și operațional, colaborarea cu Statele Unite și Norvegia fiind esențială, mesajul transmis de Jenkins este unul de vigilență: „Rușii ne arată că nu avem loc pentru autosuficiență.”

Pe fondul tensiunilor globale, ceea ce se întâmplă sub linia radarului, la propriu și la figurat, devine tot mai important. Iar renașterea GUGI, cu tot arsenalul său discret și letal, sugerează că Rusia pregătește și alte fronturi, invizibile, dar cu potențial destabilizator la scară internațională.