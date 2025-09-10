search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Putin reactivează unitatea de sabotaj submarin. Londra avertizează asupra relansării operațiunilor GUGI

0
0
Publicat:

Într-un moment în care războiul din Ucraina rămâne în centrul atenției internaționale, Moscova pare să își consolideze discret capacitățile de acțiune în spațiul subacvatic. Șeful Statului Major al Marinei Regale Britanice, generalul Sir Gwyn Jenkins, a avertizat că Rusia reface una dintre cele mai opace și controversate structuri ale armatei sale: Direcția Principală pentru Cercetări Subacvatice — cunoscută sub acronimul GUGI.

Vladimir Putin la borbul unui mini-submarin/FOTO:Arhiva
Vladimir Putin la borbul unui mini-submarin/FOTO:Arhiva

Această unitate specializată, aflată formal în subordinea Ministerului rus al Apărării, dar operând într-un regim de autonomie aproape totală, controlează o flotă de submarine și nave-spion capabile să cartografieze și, la nevoie, să saboteze cablurile submarine esențiale pentru comunicațiile globale. În practică, GUGI reprezintă unul dintre cele mai puțin vizibile, dar potențial devastatoare instrumente ale strategiei militare ruse.

Investiții în tăcere: flota subacvatică a Nordului

În primele sale declarații publice în calitate de First Sea Lord, Sir Gwyn Jenkins a subliniat că, în pofida resurselor consumate în Ucraina, Kremlinul a continuat să investească sistematic în flota sa din Nord, cu accent pe relansarea capabilităților GUGI.

„Vedem desfășurarea celor mai noi submarine și regenerarea capabilităților GUGI,” a declarat oficialul britanic, atrăgând atenția asupra unui fenomen ignorat deocamdată de dezbaterea publică largă.

Președintele rus Vladimir Putin a lăudat recent aceste capacități subacvatice, declarând că submarinele ruse „se află sub gheața Arcticii” și pot „dispărea de pe radar”. Într-un comentariu criptic, dar neliniștitor, el a menționat că „cercetarea din această zonă, printre altele, este deosebit de importantă pentru Moscova” — o referire voalată, dar clară, la operațiunile desfășurate de GUGI.

Infrastructura vulnerabilă: cabluri, senzori și pericole

Amenințarea nu este una pur teoretică. Sub apele Atlanticului de Nord, infrastructura critică — cabluri de telecomunicații, rețele de date și senzori de detecție anti-submarin — constituie un punct vulnerabil al alianței NATO. Sistemele de monitorizare plasate între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit reprezintă o linie de apărare esențială împotriva incursiunilor rusești.

„Unitatea GUGI a fost tăcută o vreme,” a explicat Jenkins. „Dar pare să revină în prim-plan.”

În acest context, Regatul Unit a semnat recent un contract de 10 miliarde de lire sterline cu Norvegia, vizând livrarea a cinci fregate specializate în detectarea și urmărirea submarinelor. O măsură care subliniază îngrijorarea crescândă a NATO față de activitatea subacvatică a Moscovei.

Un joc de umbre în adâncuri

Deși oficialii britanici afirmă că Alianța Nord-Atlantică păstrează încă avantajul tehnologic și operațional, colaborarea cu Statele Unite și Norvegia fiind esențială, mesajul transmis de Jenkins este unul de vigilență: „Rușii ne arată că nu avem loc pentru autosuficiență.”

Pe fondul tensiunilor globale, ceea ce se întâmplă sub linia radarului, la propriu și la figurat, devine tot mai important. Iar renașterea GUGI, cu tot arsenalul său discret și letal, sugerează că Rusia pregătește și alte fronturi, invizibile, dar cu potențial destabilizator la scară internațională.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas