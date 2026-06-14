Putin susține că armata rusă „înaintează în toate direcţiile” şi anunţă ce planuri are până în 2030

La o reuniune organizată pe 13 iunie și dedicată viitorului regiunilor ocupate din Ucraina, Vladimir Putin a susținut că armata rusă continuă să avanseze pe întreg frontul și că atacurile lansate de Kiev asupra teritoriului rus nu afectează poziția Moscovei.

„Forțele Armate ale Federației Ruse înaintează în toate direcțiile; inamicul nu este capabil să oprească această ofensivă și recurge la metode în mod deschis teroriste: lovește ținte civile, infrastructura de comunicații și transportul de pasageri”, a spus preşedintele rus.

Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni privind dezvoltarea economică Donbasului și a „Novorossiei”, care include teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, şi preluată de agenția de presă rusă TASS, notează lapresse.us.

O parte importantă a discursului a fost dedicată planurilor Moscovei pentru regiunile ocupate, Vladimir Putin declarând că Donbasul și „Novorossia” trebuie să atingă până în 2030 nivelul mediu de dezvoltare economică al Federației Ruse, obiectiv pe care l-a prezentat drept o etapă esențială a integrării acestor teritorii.

Vă reamintim că termenul „Novorossia, utilizat de autoritățile ruse pentru a desemna o parte a teritoriilor ocupate din sudul și estul Ucrainei, este respins de Kiev și nu este recunoscut de majoritatea statelor occidentale, care consideră regiunile respective teritoriu ucrainean aflat sub ocupație rusă.

Deşi întâlnirea nu a avut un caracter militar, Vladimir Putin a folosit evenimentul pentru a transmite unul dintre cele mai ferme mesaje din ultimele săptămâni privind situaţia de pe front, susţinând că Moscova deține în continuare „avantajul strategic” și că trupele sale avansează pe toate sectoarele frontului.

Declarațiile vin într-un moment în care Ucraina și-a extins semnificativ capacitatea de a lovi obiective aflate la sute de kilometri de graniță, folosind drone și rachete împotriva infrastructurii militare, logistice și energetice din interiorul Federației Ruse.