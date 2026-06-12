Rusia ar putea lansa racheta „Oreshnik” în 24 de ore. Ucraina avertizează populația să se adăpostească la alarme

Autoritățile ucrainene au emis un nou avertisment privind un posibil atac cu rachetă balistică Oreșnik în următoarele 24 de ore, recomandând populației să nu ignore sirenele și să caute imediat adăpost.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis, prin canalele oficiale, că există o probabilitate ridicată ca Rusia să lanseze în următoarele 24 de ore o rachetă balistică de tip Oreșnik de pe poligonul de testare Kapustin Yar, situat în regiunea Astrahan, potrivit focus.

Autoritățile militare ucrainene au subliniat că populația trebuie să trateze cu maximă seriozitate orice avertizare de pericol aerian și să nu ignore semnalele de alarmă.

În paralel, jurnalistul militar ucrainean Andriy Țapliienko a relatat pe Telegram că există informații privind desfășurarea unor lansări de antrenament ale aceluiași tip de rachetă, pe o durată de câteva ore. Potrivit acestuia, deși ar fi vorba despre teste, riscul unor evoluții neprevăzute nu poate fi exclus, motiv pentru care populația este îndemnată la vigilență.

Pe 11 iunie, în jurul orei 23:29, în Ucraina a fost emisă o alertă balistică legată de zona Astrahan (Kapustin Yar), însă aceasta a fost ridicată aproximativ 20 de minute mai târziu, fără a fi raportat un impact confirmat.

Reamintim că, în noaptea de 24 mai, forțele ruse au lansat o rachetă balistică Oreșnik asupra teritoriului ucrainean, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

În urma atacului, o cooperativă de garaje a fost cuprinsă de incendiu, iar o întreprindere din zonă ar fi fost avariată.

De asemenea, presa ucraineană a relatat că președintele Volodimir Zelenski a menționat într-o scrisoare adresată președintelui american Donald Trump că Rusia a folosit două rachete Oreșnik în timpul unui atac din 24 mai —una lovind regiunea Kiev, iar cealaltă căzând pe teritoriul ocupat din regiunea Donețk.